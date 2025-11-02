Amazon-Kunden sollen für diesen Film zahlen: Im TV läuft er heute kostenlos

So ein richtig guter Film kann einen ganzen Abend versüßen. Er kann unterhalten, nachdenklich machen, oder einfach einmal abschalten lassen. Das ist besonders in diesen regnerischen Tagen wichtig, in denen nicht mehr viel Zeit draußen verbracht werden dürfte. Doch was soll man schauen? Welcher Film bietet sich am Donnerstag (30. Oktober 2025) an?

Beim ersten Blick ins TV-Programm fällt direkt der Action-Thriller „Assassins – Die Killer“ ins Auge. Gedreht im Jahre 1995 ist der Film mit Hollywood-Star Sylvester Stallone ein typischer Actionstreifen der 90er-Jahre. Ein Film mit viel Getöse und Bummbumm, um 20.15 Uhr bei Tele 5.

Action-Thriller mit Sylvester Stallone

Doch worum geht es? Profikiller Joseph ‚Robert‘ Rath hat genug davon, Menschen für Geld umzubringen. Einen Auftrag will er noch erledigen, dann will er aussteigen. Jedoch kreuzt ein aggressiver Nachwuchskiller seine Pläne, der sich zum Ziel gesetzt hat, Rath umzubringen. Es beginnt ein Spiel um Leben und Tod.

Spannend: Eigentlich war Sly gar nicht für die Hauptrolle vorgesehen, die sollte eigentlich Sean Connery übernehmen. Der war jedoch aufgrund der Dreharbeiten für ein anderes Projekt nicht verfügbar. Als Alternativ-Besetzungen wurden zudem die Hollywoodstars Michael Douglas und Arnold Schwarzenegger gehandelt.

Bei Amazon kostet er richtig Geld

Ein Thriller mit hochkarätiger Besetzung also, den Tele 5 da im Programm hat. Und dazu noch kostenfrei. Bei den gängigen Streamingportalen nämlich, kostet der Film richtig Geld. So kostet „Assassins – Die Killer“ bei Amazon Prime HD 3,99 Euro. Bei Magenta TV muss man sogar 9,99 Euro für den Kauftitel bezahlen. Mieten kannst du ihn dort für 3,99 Euro.

Und wenn du am 30. Oktober um 20.15 Uhr keine Zeit hast, kannst du es in der Nacht nochmals probieren. Um 2.50 Uhr nämlich zeigt Tele 5 den Film gleich noch einmal.