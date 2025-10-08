„The Summit“: DIESE Szene sorgt für Hohn und Spott

Hier geht es hoch hinaus. Mit „The Summit“ liefert Amazon Prime jede Menge Action. Zwölf Promis kämpfen sich in Neuseeland den Berg hoch, um satte eine Million Euro Preisgeld. Aber der Weg zum Gipfel ist steinig, nass und gnadenlos.

Die Regeln sind einfach. Jeder Teilnehmer trägt einen Teil des Geldes im Rucksack. Nur einer darf am Ende die gesamte Summe behalten. Wer schwächelt, wird von den anderen rausgewählt. So weit, so gut.

„The Summit“: GZSZ-Star Felix sorgt für Augenrollen

Beim exklusiven Screening in Berlin am Donnerstagabend (25. September) war die Spannung groß. Auch unsere Redaktion war anwesend. Unter den Gästen zählten u.a. Felix von Jascheroff, Serkan Yavuz, Cecilia Asoro und Emmy Russ. Die ersten zwei Folgen liefen und sorgten für viel Gelächter, aber auch Augenrollen.

+++ „The Summit“: Mit DIESEM Kniff schlägt Amazon „Dschungelcamp“ & Co. +++

Dabei stand vor allem Felix von Jascheroff (43) im Mittelpunkt der Spott-Stürme. Denn der GZSZ-Star gibt sich in der Show als Alphatier. Kaum angekommen, verteilt er schon Kommandos. Felix will führen, reden und glänzen. Und dann kam die Szene, bei der das Publikum in Berlin laut auflachte.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Challenge: ein Seil hochklettern! Klingt einfach, war aber die pure Tortur. Vor dem Start haut Felix einen raus: „Ich kletter dir das Seil in fünf Minuten hoch.“ Der ganze Saal johlt vor Lachen. Doch dann kommt der Reality-Check. Während Serkan, Patrox und Cecilia das Ding in rund neun Minuten meistern, erlebt Felix sein blaues Wunder.

Statt der großspurigen fünf Minuten kämpft sich der Schauspieler, der sich selbst als Profi bezeichnet, mit letzter Kraft in knapp zwanzig Minuten nach oben – schweißgebadet, hechelnd, aber mit großem Ego. Während die Mitstreiter in der Show ätzen, kann man auch bei der Premiere das Augenrollen fast hören. Einige anwesenden Teilnehmer schreien lachend auf und schütteln den Kopf. Von Felix selbst kommt danach kein Mucks mehr.

Alle Folgen der ersten Staffel von „The Summit“ gibt es exklusiv auf Amazon Prime Video.