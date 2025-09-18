Amazon Prime bestätigt: SO geht es mit „The Summer I Turned Pretty“ weiter

Team Conrad oder Team Jeremiah – oder doch Team Belly? Kaum eine Frage hat die letzten Wochen die Öffentlichkeit so sehr gespalten. Die dritte und finale Staffel der Teenie-Romance-Serie „The Summer I Turned Pretty“ (zu deutsch: Der Sommer als ich schön wurde) bei Amazon Prime hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Fans fieberten auf dem ganzen Planeten dabei mit, für welchen der beiden Fisher-Brüder sich Serienfigur Isabel – Belly – Conklin am Ende entscheiden wird.

+++ Achtung, Spoiler-Alarm +++

Egal, ob Fans vorab die Bücher gelesen oder nur die Serie bei Amazon Prime gebinged hatten: Für die überwiegende Mehrheit gab es auf diese Frage nur eine richtige Antwort, nämlich Conrad. Doch nach der letzten Folge von „The Summer I Turned Pretty“ machte sich im Netz bei vielen Zuschauern Unmut breit, zu kurz wurde das Happy End abgefrühstückt. Dem will der Streamingdienst jetzt mit einem Film entgegensteuern, wie er noch am Mittwochabend (17. September) verkündete. Doch was können wir in diesem erwarten? Und vor allem: Wann soll er erscheinen? Diese Redaktion hat gleich drei Theorien für ein mögliches Release-Datum.

Amazon Prime lässt „TSITP“-Bombe platzen

Die Teenie-Romance-Serie dreht sich um die drei Hauptfiguren Isabel Conklin und Conrad und Jeremiah Beck Fisher. Die drei treffen sich alle Jahre wieder im Sommerhaus der Familie Beck Fisher in Cousins Beach. Gemeinsam mit ihren Müttern verbringen sie dort bis zur Teeniezeit gemeinsam ihre Sommer. Schon in Kindertagen verliebt sich Isabel, von allen nur Belly genannt, in Conrad und fiebert von da an darauf hin, mit ihm zusammenzu kommen. Doch der Tod von Conrads und Jeremiahs Mutter Susannah stellt die Welt beider Familien komplett auf den Kopf und sorgt im Liebesgeflecht für Turbulenzen. Als dann auch noch Jeremiah Belly seine Liebe offenbart, ist das Dreiecks-Drama perfekt.

Am Mittwoch ging die finale Folge der Amazon-Prime-Serie online. Seit elf Wochen zog das Liebesdrama um Belly, Conrad und Jeremiah Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme. Genaue Zahlen zum Erfolg der 3. Staffel hat der Streamingdienst noch nicht veröffentlicht. Dabei schien die Marketing-Masche voll aufzugehen, kam man in den sozialen Medien kaum um Infos und Theorien rund um „The Summer I Turned Pretty“ herum. Auch US-Buchautorin und Serienproduzentin Jenny Han heizte dabei die Spekulationen an und gab im Vorfeld schon bekannt, die Serie anders als im Buch enden zu lassen.

Wer sich die fast 1,5-stündige letzte Folge ansah, blieb wohl auch wie ich mit vielen Fragen zurück. Zwar finden Belly und Conrad am Ende doch nach vielen Irrungen, Tränen und ehrlichen Liebesgeständnissen in einer dramatischen Zugszene endlich zusammen und bekommen ihr Happy End, doch bleibt vieles ungeklärt. Wo hat „Bonrad“, wie die Fans das Paar nennen, seinen gemeinsamen Lebensmittelpunkt? Was sagen ihre Familien, allen voran natürlich der am Hochzeitstag verlassene Bruder Jeremiah zu ihrer neu entflammten Beziehung? Wie geht es mit den weiteren Paaren Steven und Taylor und Jeremiah und Denise weiter? Diese Fragen sollen voraussichtlich in einem folgenden Film bei Amazon Prime geklärt werden.

Amazon und Produzentin heizen Gerüchte an

Im Abspann speiste uns die Serie mit Pärchen-Fotos von Belly und Conrad aus Paris ab, wo das Paar wohl seine Weihnachtstage gemeinsam verbrachte. Auch Jenny Han bleibt im Abspann nicht stumm und richtete sich mit einem Dankes-Brief an die Fangemeinde. Eines sorgte dabei direkt für Aufsehen: „Vielleicht treffen wir uns in einem anderen Sommer in Cousins wieder. Bis dann“, lauteten die kryptischen Zeilen der US-Produzentin. Direkt waren sich Fans sicher: Das ist noch nicht das Ende der „Bonrad-Story“ gewesen!

Der nächste Marketing-Clou folgte am Mittwoch prompt. Im Netz tauchten plötzlich Aufnahmen auf, die die Belly- und Conrad-Hauptdarsteller Lola Tung und Christopher Briney zum Staffelfinale auf dem Roten Teppich in Paris zeigten. Im Hintergrund ist „The Summer I Turned Pretty“ an einer Leuchttafel zu lesen. Darunter steht in noch größeren Versalien: The Movie (zu Deutsch: Der Film). Die Zuschauer rasteten unter dem Beitrag auf Social Media komplett aus und forderten schnell eine Auflösung des Streamingdienstes, ob wirklich noch ein Film zur Serie zu erwarten sei. Die folgte prompt.

„Wir sind stolz auf den außergewöhnlichen Erfolg der Serie und freuen uns riesig, erneut mit Jenny Han zusammenzuarbeiten, um den Fans ein unvergessliches nächstes Kapitel zu bieten“, so Courtenay Valenti, Leiterin für Film, Streaming und Kino bei Amazon MGM Studios. Auch Jenny Han gestand freudig: „Es gibt noch einen weiteren großen Meilenstein auf Bellys Reise, und ich dachte, nur ein Film könnte ihm gerecht werden. Ich bin Prime Video so dankbar, dass sie meine Vision für diese Geschichte weiterhin unterstützen und es ermöglichen, dieses letzte Kapitel mit den Fans zu teilen.“

DANN könnte es so weit sein

Fans werden also schon bald hoffentlich die Antworten auf all ihre ungeklärten Fragen bekommen. Im Netz gibt es schon die wildesten Theorien um Bonrad, allen voran natürlich eine Hochzeit des Paares, wie Jenny Han die Liebesgeschichte im Buch krönte, oder sogar eine Rückkehr aller Darsteller ins Sommerhaus nach Cousins. Wann es so weit ist, gaben weder der Streaming-Dienst, noch die Autorin bislang bekannt. Doch wir sind uns sicher: Es könnte schon bald so weit sein.

Theorie Nr. 1: Film erscheint noch im Oktober

Vor dem Staffelfinale hatten viele Fans nach einem gelöschten Post auf der Instagram-Seite von „The Summer I Turned Pretty“ zu den Serienterminen vermutet, dass die Serie bis Oktober verlängert wird. Ein Datum machte für Fans dabei am meisten Sinn: der 8. Oktober. Denn umgedreht bildet die acht ein Unendlichkeitszeichen, dass Symbol, dass Belly und Conrad seit Staffel 1 verbindet.

Theorie Nr. 2: Release zu Weihnachten

Auch die weihnachtlichen Fotos im Abspann könnten einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum des TSITP-Films geben. Erscheint er etwa zur Weihnachtszeit? Zwar spielte die Serie passend zum Titel überwiegend im Sommer. Doch die rückblickende Weihnachtsszene in Staffel drei, in der Belly und Conrad nach Jahren erstmals wieder zur Weihnachtszeit im Sommerhaus in Cousins aufeinander trafen, kündigte schon ein Liebes-Comeback an. Demnach könnte auch Weihnachten dem wirklichen Finale würdig sein.

Theorie Nr. 3: Großes Film-Finale im Sommer?

Am naheliegendsten scheint tatsächlich ein Release im Sommer (hoffentlich nächsten Jahres). Denn bislang wurden alle Staffeln der Prime-Serie in den Sommermonaten veröffentlicht. Diese Theorie unterstützt auch die Tatsache, dass laut Insidern die Hauptdarsteller für die kommenden Monate in keine neuen Film-Projekte involviert sind. Ob eine der drei Theorien dieser Redaktion zutreffen wird, wird sich hoffentlich schon bald zeigen.