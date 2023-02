Amazon Prime lässt Bombe platzen: Bastian Pastewka und Anke Engelke wieder vereint!

Wer hätte damit noch gerechnet? Bastian Pastewka und Anke Engelke treten wieder gemeinsam auf. Die Comedy-Stars sind vor allem in den 2000er-Jahren als absolutes Kult-Duo bekannt geworden. Ihre Auftritte als fiktives Volksmusiker-Paar Wolfgang und Anneliese Funzfichler bleiben unvergessen. Für den Streamingdienst Amazon Prime machen die Komiker nun wieder gemeinsame Sache.

Schon im nächsten Jahr soll bei Amazon Prime eine eigene Serie der beiden starten. Nachdem Anke Engelke bereits mehrfach in Bastians „Pastewka“-Produktion zu sehen gewesen ist, dürfen sie sich nun wieder die Bildschirmfläche teilen. Viele Details über das Projekt sind noch nicht bekannt.

Anke Engelke und Bastian Pastewka bekommen eigene Serie bei Amazon Prime

„Anke Engelke und Bastian Pastewka sind vor der Kamera ein echtes Traumpaar“, schwärmt Philip Pratt, der Leiter für Deutsche Originals für Prime Video. Außer der Ankündigung ihres „ersten gemeinsamen Serienprojekt“ gibt es vorerst keine weiteren Informationen. Weder ein genaues Startdatum, der Titel der Serie noch ihr Inhalt sind bekannt, doch das spielt für die Fans womöglich gar keine Rolle.

Wer Anke Engelke und Bastian Pastewka – vor allem in Kombination – kennt, weiß: Die Serie bei Amazon Prime muss einfach lustig werden. Beide haben zuletzt unter anderem in der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ unter Beweis gestellt, dass sie es noch immer draufhaben. Nun endlich wieder zusammen vor der Kamera stehen zu können, versetzt die Zwei in große Vorfreude. Voller Stolz bestätigt Bastian Pastewka die Serien-News bei Instagram.

Nicht nur die Fans von Anke und Bastian sind ganz aus dem Häuschen, auch bei ihren Promi-Kollegen sorgt die Meldung für Furore. „Das ist die beste Nachricht seit Monaten. Wahrscheinlich seit Jahren. Wir lieben Euch!“, kommentiert Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen aufgeregt. Von Humorist Pierre M. Krause heißt es: „Juhu! Ich meine: JUHU!!!1!!“ Auch „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse und Komikerin Ilka Bessin freuen sich über das Comeback bei Amazon Prime. „Es wird auch endlich Zeit.. Glückwunsch, das wird großartig“, schreibt Letztere.