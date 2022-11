Amazon Prime zeigt „My Policeman“: Zuschauer spotten über Harry Styles – „Verbrecherisch schlecht“

Mit großer Spannung schalten die Kunden von Amazon Prime den brandneuen Film „My Policeman“ ein. Während sich die einen für das LGBTQ-Liebesdrama interessieren, wollen die anderen einfach nur Popstar Harry Styles in der Hauptrolle anhimmeln.

Doch ausgerechnet der Star des Films sorgt für gemischte Gefühle bei den Zuschauern. In den ersten Kritiken zum Drama bei Amazon Prime wird der Musiker regelrecht für seine Schauspielleistung zerrissen.

Gewagte Sexszenen bei Amazon Prime: Harry Styles als schwuler Polizist

In den Augen seiner Fans kann Harry Styles eigentlich nichts falsch machen. Bereits für sein Schauspieldebüt in „Dunkirk“, ein Kriegsfilm aus dem Jahr 2017, ist er von ihnen in den Himmel gelobt worden. Nachdem er dieses Jahr im Kinofilm „Don’t Worry Darling“ eine Hauptrolle ergattert hat, sind die Fans zuversichtlich, dass er auch in „My Policeman“ glänzen wird.

Besonders spannend ist dabei, dass er einen schwulen Polizisten spielt, der seine Ehefrau mit einem anderen Mann betrügt. Seit er 19 Jahre alt ist, diskutiert die Öffentlichkeit über Harrys sexuelle Orientierung. Der Sänger selbst möchte sich hingegen nicht in eine Schublade stecken lassen und lässt die Gerüchte unkommentiert, was für seine Fans nicht gerade nach einem Dementi seiner Homosexualität klingt.

In „My Policeman“ ist Harry Styles sogar in ziemlich expliziten Sexszenen mit seinem Schauspielkollegen David Dawson zu sehen. Diese Aufnahmen dürften die Gerüchteküche mächtig brodeln lassen.

„Es wird nicht viel der Fantasie überlassen werden. Harry stürzt sich in diese neue Rolle und ist wirklich begeistert von der Herausforderung, auch wenn es eine gewaltige Aufgabe ist“, berichtet ein Insider gegenüber „The Sun“.

„My Policeman“ bei Amazon Prime: Kritiker lassen kein gutes Haar an Harry Styles

Die Kritiker zeigen sich jedoch unbeeindruckt von dem Historiendrama, das sich mit der Kriminalisierung von Homosexualität in den 50er-Jahren befasst. Insbesondere die Schauspielleistung von Harry Styles stößt ihnen übel auf, wie zahlreiche Kritiken zeigen.

So schreibt beispielsweise Brian Viner von der „Daily Mail“: „Styles‘ Schauspiel ist so plump und das Drehbuch von Ron Nyswaner so wässrig, dass Lachen manchmal wirklich die einzige Zuflucht ist.“

Von Jessie Thompson heißt es im „Independent“: „Harry Styles spielt einen Polizeibeamten im Brighton der 1950er-Jahre – was ironisch ist, denn seine schauspielerische Leistung ist verbrecherisch schlecht. Er muss nichts sagen, aber alles, was er sagt, wird so vorgetragen, als hätte er es fünf Minuten vorher auf einem Blatt Papier gelesen.“

Laut eines Kritikers der „Financial Times“ geht dabei sogar der Kern des Filmes, die Thematisierung von Homophobie, unter. „Angesichts der steigenden Zahl homophober Hassverbrechen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Zuschauer daran zu erinnern, wie schrecklich das Leben war, bevor homosexuelle Beziehungen entkriminalisiert wurden, doch irgendwie verfehlt ‚My Policeman‘ sein polemisches Ziel“, heißt es in der britischen Tageszeitung.

„My Policeman“ ist seit dem 4. November für alle Abonnenten von Amazon Prime in Deutschland verfügbar.