Amazon Prime: Strenge Regeln am Set von „Maxton Hall“ – Komparsin packt aus

Vor wenigen Monaten feierte „Maxton Hall“ auf Amazon Prime Premiere. Schnell wurde klar: Die Serie verzeichnete den bisher erfolgreichsten Start unter allen nicht-amerikanischen „Prime Originals.“ Und das nicht zuletzt, weil Schauspieler Damian Hardung in der Rolle des arroganten Millionärserben vielen Teenie-Damen den Kopf verdrehte.

Nur wenige Tage nach Veröffentlichung, am 17. Mai 2024, gab Amazon bekannt, dass die Serie um eine zweite Staffel verlängert werde. Unser Partnerportal „Thüringen 24“ sprach nun mit einer jungen Komparsin, die am Set mitwirkte – und so einiges aus dem Nähkästchen plaudert.

Amazon Prime-Serie sorgt für Aufsehen

Selbst als Komparsin ist das Leben am Set kein Zuckerschlecken! Vor allem nicht, wenn man auch noch an einer der größten deutschen Produktionen mitwirkt. Lina aus Erfurt durfte die Erfahrung mitnehmen, bei „Maxton Hall“ nicht nur in einer kleinen Nebenrolle vor der Kamera zu stehen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Dabei wurde schnell klar: Handys und andere elektronischen Geräte waren ein absolutes No-Go, durften nicht mit an den Arbeitsplatz genommen werden. Doch damit enden die Regeln noch lange nicht!

Amazon Prime-Serie: Komparsin packt aus

Komparsin Lina durfte kein Wort über ihr Gehalt verlieren, das sie von Amazon-Prime erhält. Selbst über den Handlungsverlauf der Szenen, in denen sie mitspielte, durfte die 24-Jährige niemandem etwas erzählen. Die Diskretion hatte oberste Priorität – nicht nur gegenüber Freunden und Familie, sondern auch auf Social Media. Welche Vorschrift jedoch an erster Stelle stand, kannst du hier bei „Thüringen 24“ nachlesen.

Die Handlung vom Amazon Prime-Hit dreht sich um Ruby (Harriet Herbig-Matten), die unwissentlich Zeugin eines brisanten Geheimnisses an der Privatschule Maxton Hall wird. Daraufhin muss sich der arrogante Millionärserbe James Beaufort (Damian Hardung) wohl oder übel mit der schlagfertigen Stipendiatin auseinandersetzen. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Mona Kasten.