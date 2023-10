Amazon Prime: LOL-Fans rasten aus – jetzt dürfen es alle wissen

Die Comedy-Sendung „LOL: Last One Laughing” hat es geschafft, Millionen Kunden von Amazon Prime zum Lachen zu bringen. Noch bevor die 5. Staffel an den Start geht, wird es noch in diesem Jahr eine Extra-Ausgabe geben.

Denn wie LOL-Fans bereits wissen, beschert uns Amazon Prime im Dezember mit einem Weihnachtsspecial. Doch die Details behielt der Streamingdienst bislang für sich – nun dürfen es alle wissen.

Amazon Prime gibt Details zu LOL bekannt

Das Motto vom LOL-Weihnachtsspecial lautet: „Stille Nacht. Keiner Lacht“. Denn an dem Konzept der Show wird nicht gerüttelt. Die Comedians versuchen, sich gegenseitig mit kreativen und witzigen Einlagen zum Lachen zu bringen, dabei ist genau das streng verboten. Denn wer zwei Mal von Knecht Ruprecht beim kleinsten Anzeichen eines Lächelns erwischt wird, dem droht nicht nur die Rute, sondern der fliegt direkt raus.

Im Gegensatz zu den normalen Staffeln treten die teilnehmenden Promis allerdings nicht mehr einzeln gegeneinander an, sondern in vier Zweiteams. Und die Kandidaten werden nun ebenfalls verraten. Es sind alles Komiker, die schon mindestens einmal Teil der Show waren. Antreten werden Anke Engelke und Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan, Martina Hill und Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker und Rick Kavanian. In welchen Konstellationen die Kandidaten antreten, ist noch ungewiss. Das Gewinnerteam bekommt den Pokal überreicht und erspielt 50.000 Euro, die an einen guten Zweck gespendet werden.

Noch mehr News:

Bis zur stillen Nacht müssen LOL-Fans jedoch nicht warten. „Vorfreude ist die schönste Freude. Am 22.12. wird’s was geben“, so die Ankündigung von Amazon Prime auf Instagram. Anders als gewöhnlich wird es nicht mehrere Folgen, sondern nur eine XXL-Folge geben.