Amazon Prime: Das sind die Teilnehmer der neuen „LOL“-Staffel – „Endlich lohnt sich das Prime Abo“

Die erste Staffel von „LOL: Last One Laughing“ schlug bei Amazon Prime ein wie eine Bombe.

Mit dieser Show verdient sich Amazon Prime sicherlich ein goldenes Näschen. Selten hat ein Comedy-Format beim Streaming-Anbieter für so viel Gesprächsstoff gesorgt: „LOL: Last One Laughing“ ist gerade in aller Munde.

Im April veröffentlichte Amazon Prime die erste Staffel und traf damit voll ins Schwarze. Nun sind die Teilnehmer der zweiten Staffel bekannt – und die Fans könnten kaum glücklicher sein.

Amazon Prime: SIE sind in der zweiten „LOL“-Staffel dabei

Erst im Herbst können sich Kunden von Amazon Prime endlich die neuen Folgen von „LOL: Last One Laughing“ ansehen. Eine Qual für die aufgeregten Fans, die die nächste Staffel der Comedy-Sendung am liebsten sofort Binge-Watchen würden.

Amazon Prime: Das ist „LOL: Last One Laughing“

„LOL: Last One Laughing“ ist eine Comedy-Sendung

Seit dem 1. April 2021 kann man sie bei Amazon Prime streamen

Moderator ist Michael Bully Herbig

In „LOL“ treten mehrere Comedians im Kampf um 50.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck gegeneinander an

Sechs Stunden lang halten sie sich dabei in der Kulisse einer Wohnung auf, wo jeder von ihnen kurze Auftritte hat

Diejenige Person, der es am längsten gelingt, nicht zu lachen, gewinnt die Sendung

Nach zweimaligem Lachen oder Grinsen fliegt der Teilnehmer raus

Doch immerhin ließen die Stars der kommenden Aussage via Instagram bereits die Bombe platzen. In Form eines Gruppenfotos, das geradezu an ein klassisches Familienporträt erinnert, werden die Teilnehmer der zweiten Staffel verkündet.

Auf dem Bild sind wahre TV-Größen wie Martina Hill, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Max Giermann und Klaas Heufer-Umlauf zu sehen. Auch Annette Frier und Kurt Krömer sind im Herbst am Start. Das jüngere Publikum wird sich unterdessen vor allem über Larissa Rieß, Tommi Schmitt und Tahnee freuen. Eine bunte Mischung also, bei der wirklich für jeden Humortypen etwas dabei ist.

Amazon-Prime-Kunden begeistert: „Endlich lohnt sich das Prime Abo“

Das sehen auch die Fans der ersten „LOL: Last One Laughing“-Staffel so, die daraufhin die Kommentare der Instagramposts sprengen:

„Ich habe mich noch nie auf irgendwas so gefreut!“

„Geiler Schei*!“

„Ich freu' mich schon!“

„Jawollo, endlich lohnt sich das Prime Abo.“

„Na toll, ich wollte gerade mein Abo, das ich nur wegen der ersten Staffel eröffnet habe, wieder kündigen, und jetzt kommst du damit ...“

Auch zahlreiche Promis scheinen Gefallen an der Sendung von Michael Bully Herbig gefunden zu haben. Sänger Mark Forster kommentiert trocken: „Goil.“ Und auch Sarah Lombardi und ihr Verlobter Julian Büscher können es kaum noch erwarten. „Geil!!!“, kommentiert Julian und markiert Sarah direkt mit.

