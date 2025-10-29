Bei Amazon richtig teuer: Im TV läuft DIESER Thriller heute umsonst

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Schauspiel-Giganten. Zweier echter Film-Legenden. Während es draußen regnet und stürmt, verführt die Couch zu einem entspannten Abend vor dem heimischen TV-Gerät. Doch was gucken? Einen Netflix-Film vielleicht, oder doch lieber mal schauen, was das Fernsehprogramm am Mittwochabend (29. Oktober 2025) so zu bieten hat?

Gucken wir doch mal nach. Und so lauert zwischen dem DFB-Pokal-Fight der Kölner gegen den FC Bayern München und Stefan Raab doch ein echter Hollywood-Blockbuster mit Tiefgang, Action und sogar einer ordentlichen Geld-Ersparnis. Und wo? Bei Kabel 1.

Kabel 1 zeigt einen echten Klassiker

Der Sender zeigt am Mittwochabend nämlich den Thriller „Der Knochenjäger“ mit Angelina Jolie und Denzel Washington. Der mittlerweile 70-Jährige spielt in den Film aus dem Jahre 1999 die Rolle des Lincoln Rhyme. Der war einst der beste Spurensucher des New York Police Department. Nach einem Unfall hat sich der einstige Top-Polizist jedoch von der Welt zurückgezogen. Auf der Jagd nach einem Serientäter braucht die junge Beamtin Amelia (gespielt von Angelina Jolie) jedoch seine Hilfe.

Der Film, der im amerikanischen Original den Titel „The Bone Collector“ trägt, war Ende der Neunziger ein riesiger Erfolg, spielte insgesamt 151,5 Millionen Dollar ein. Und auch die Fans sind begeistert.

„Meisterwerk! Spannend bis zum Schluss!“

In den Rezensionen bei Amazon heißt es beispielsweise: „Eine tolle Handlung, spannend bis zum Schluss. Die Starbesetzung war damals noch sehr jung und im Nachhinein kann man jetzt schon die guten schauspielerischen Fähigkeiten erkennen. Ein Film für einen Filmabend mit viel Spannung.“ Oder: „Meisterwerk! Spannend bis zum Schluss!“

Und dazu bei Kabel 1 um 20.15 Uhr noch völlig kostenlos. Gibt es den Film bei Amazon Prime Video doch nur als Kaufversion für 9,99 Euro. Zudem ist der Thriller im Abo von Joyn abrufbar. Zudem wiederholt Kabel 1 den Film am 30. Oktober um 2.05 Uhr.