Amazon Prime entfernt Detail aus James-Bond-Filmen – Fans fällt es sofort ins Auge

Wer James Bond kennt, weiß, dass bestimmte Details beim berühmtesten Geheimagenten der Welt niemals fehlen dürfen. Dazu gehören unter anderem ein perfekt sitzender Anzug und natürlich die passende Waffe. Auf fast jedem Filmplakat der 007-Reihe posiert Bond mit gezückter Pistole, bereit für den nächsten Einsatz.

Doch genau dieses Detail hat Amazon Prime nun stillschweigend verändert und die Fans merken es sofort.

Amazon Prime entfernt Detail aus James-Bond-Filmen

Der Streamingdienst hat die Poster sämtlicher 25 auf Prime Video verfügbarer James-Bond-Filme überarbeitet und dabei ein zentrales Element entfernt: die Waffen. Auf den neuen Illustrationen sind etwa Sean Connery in „Goldfinger“ oder Pierce Brosnan in „Goldeneye“ ohne Schusswaffen zu sehen.

Um das zu erreichen, wurde teilweise näher an die Gesichter herangezoomt, so dass die Pistolen schlicht aus dem Bild verschwanden. In anderen Fällen wurden sie digital wegretuschiert. Doch das stößt vielen Fans bitter auf.

James-Bond-Fans machen ihrem Ärger Luft

Amazon sicherte sich 2022 die Vertriebsrechte für das Bond-Franchise, nachdem der Konzern die MGM Studios für rund sechs Milliarden Pfund übernommen hatte. Eine offizielle Stellungnahme zur Motivänderung gibt es bislang nicht, wie „The Sun“ schreibt. Doch im Netz blieb die Veränderung nicht unbemerkt und sorgt für hitzige Diskussionen.

Auf Reddit machen viele Fans ihrem Ärger Luft. „Was werden die als Nächstes tun, die Filmnamen in weniger ‚gewalttätig‘ klingende Titel ändern?“, fragt ein Nutzer. Ein anderer schreibt: „Was für ein Witz!“ Und ein Dritter kommentiert schlicht: „Das kann doch nicht wahr sein.“ Es ist nicht das erste Mal, dass die Bond-Reihe angepasst wird. Bereits 2023 wurden die Romane von Ian Fleming neu aufgelegt, um veraltete Begriffe zu streichen.

