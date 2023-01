Amazon Prime: John Krasinski spricht endlich Klartext – darauf haben „Jack Ryan“-Fans nur gewartet

Nach einer gefühlten Ewigkeit hat Amazon Prime am 21. Dezember 2022 endlich die dritte Staffel der beliebten Amazon-Prime-Produktion „Tom Clancy’s Jack Ryan“ veröffentlicht. Die Fans der Actionserie haben satte drei Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen.

Wie erwartet stürmt „Jack Ryan“ also sofort die Amazon-Prime-Streamingcharts. Seit ihrer Veröffentlichung dominiert Staffel 3 die Spitze. Die Zuschauer haben augenscheinlich noch lange nicht genug von John Krasinski als Ex-Soldat, der als Analyst für die CIA arbeitet. Umso größer dürfte da die Freude über die neuen Aussagen des Schauspielers sein.

Amazon Prime lässt Fans drei Jahre auf „Tom Clancy’s Jack Ryan“ warten

Während die meisten Zuschauer noch dabei sind, sich durch die dritte Staffel zu arbeiten, lechzen treue „Jack Ryan“-Fans bereits nach einer Fortsetzung. Die sollen sie auch bekommen. Eine Staffel 4 ist bereits von Amazon Prime bestätigt worden – doch wie lange wird es dieses Mal dauern, bis die neuen Folgen online sind?

Die Fans hoffen inständig, dass sie nicht noch drei weitere Jahre auf eine neue Staffel warten müssen. Zuvor sind die Staffeln jährlich erschienen: die erste im August 2018, die zweite im November 2019. Was im Jahr 2020 passiert ist und weltweit sämtliche Produktionspläne durcheinandergeworfen hat, dürfte jedem bekannt sein. Doch dass es sich am Ende auf eine Wartezeit von drei Jahren erstreckt, hätten die Fans wohl selbst nicht für möglich gehalten.

John Krasinski verrät: Amazon Prime hat Staffel 4 bereits abgedreht

Mit Staffel 4 soll das Abenteuer rund um „Jack Ryan“ schließlich enden. Gleichzeitig werden Gerüchte laut, dass hinter den Kulissen bereits fleißig an einem Spin-off gearbeitet wird. So oder so dürften die Zuschauer der Serie nur eines interessieren: Wann startet Staffel 4?

Weitere News:

Im Interview mit „The Wrap“ offenbart John Krasinski: „Wir haben [Staffel 4] bereits fertiggestellt, wir haben 3 und 4 direkt hintereinander gedreht.“ Die Dreharbeiten zur finalen Staffel sind also längst abgeschlossen. Das hören die Zuschauer doch gerne. „Wir wussten, dass die Fans zwischen der zweiten und dritten Staffel so lange warten würden, dass wir beschlossen, die dritte und vierte Staffel hintereinander zu drehen, damit sie nicht wieder so lange warten müssen“, erklärt der Schauspieler. Den Fans dürfte damit ein großer Stein vom Herzen fallen.