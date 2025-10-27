Amazon-Kunden müssen für diesen Film zahlen: Heute läuft er kostenlos im TV

Es ist Montag, das Wetter ist so lala, da gibt es doch nach einem langen Arbeitstag nichts Schöneres, als sich mit einer Tüte Chips auf der Couch zu lümmeln und einen Film anzuschauen. Doch was kommt heute (27. Oktober 2025) im Fernsehen? Freunde deutscher Comedy-Streifen sollten jetzt ganz genau hinsehen.

Denn Sat.1 zeigt am Montagabend einen Film, der bei den Kunden von Amazon sehr gut ankam. Mit 4,4 von fünf möglichen Sternen wurde die Komödie bewertet, die Sat.1 um 20.15 Uhr zeigt. Bei – aufgepasst – immerhin 1.648 Bewertungen (Stand 27. Oktober 2025).

Sat.1 zeigt beliebte Komödie

Es geht natürlich um den Film „Einfach mal was Schönes“ aus dem Jahre 2022. In dem Streifen hadert Radiomoderatorin Karla (gespielt von Karoline Herfurth) als 39-jährige Singlefrau mit ihrem bis dato unerfüllten Kinderwunsch. Doch ihr kommt eine Idee. Sie will die Sache in die eigenen Hände nehmen und sich einen Samenspender zu suchen. Ihre Familie findet das alles andere als optimal. Und dann tritt auch noch der attraktive Ole (gespielt von Aaron Altaras) in ihr Leben.

++ Sky verkündet Fußball-Hammer! Mega-News für die Kunden ++

Deutsche Komödien, da gibt es im Netz ja gerne mal ein wenig Kritik. Der Film, bei dem Karoline Herfurth eine Doppelrolle als Regisseurin und Schauspielerin einnahm, schnitt jedoch sehr gut ab. „Karoline Herfurth gelingt mit ,Einfach mal was Schönes‘ eine charmante Mischung aus Komödie und Familienfilm – leichtfüßig erzählt, aber nie banal. Themen wie Selbstverwirklichung, Kinderwunsch und familiäre Beziehungen werden warmherzig und glaubwürdig inszeniert“, heißt es beispielsweise in den Rezensionen bei Amazon.

Und ein anderer Rezensent schreibt: „Ein toller Film, der das Thema Gleichberechtigung erfrischend aktuell behandelt, ohne nervig zu sein.“

„Einfach mal was Schönes“ läuft um 20.15 Uhr bei Sat.1. Wenn du es heute nicht schaffst, ist der Film unter anderem bei Prime Video für 3,99 Euro ausleihbar.