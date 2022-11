Amazon Prime: Inzest-Szene bei „Die Discounter“! SIE sind im wahren Leben Geschwister

Mit der Comedy-Serie „Die Discounter“ hat Amazon Prime einen wahren Volltreffer gelandet. Der Blick hinter die Kulissen eines kleinen Supermarkts in Hamburg-Altona begeistert das Publikum und gilt für viele im Netz schon jetzt als Kult-Format.

In den neuen Folgen von „Die Discounter“ spitzt sich die Handlung jedoch zu und es kommt zu einer äußerst skurrilen Enthüllung. Mit diesem Twist hebt sich Amazon Prime ganz deutlich von seinen Konkurrenten Netflix und Disney+ ab.

Amazon Prime verstört Fans mit Inzest-Enthüllung bei „Die Discounter“

Das Konzept der Serie basiert auf dem niederländischen Vorgänger „Vakkenvullers“, der ebenfalls vom Arbeitsalltag junger Angestellter in einem fiktionalen Supermarkt handelt. Ähnlich wie „Die Discounter“ zeichnet sich die Produktion durch einen völlig absurden, manchmal schier makaberen Humor aus. Die Doku-Soap-ähnliche Erzählweise und Kameraführung erinnert in beiden Fällen an die preisgekrönte US-Mockumentary „The Office“ – mit dem glasklaren Unterschied, dass sich die Amerikaner wohl niemals trauen würden, ihrem Publikum solch derbe Gags zu präsentieren.

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 2 von „Die Discounter“! +++

In Staffel 2 der „Discounter“, die seit dem 11. November bei Amazon Prime abrufbar ist, schockieren die Serienmacher ihre Fans mit einer höchst umstrittenen Liebesgeschichte. Als wäre es nicht schon heikel genug, dass sich der Kaufhausdetektiv Jonas (gespielt von Merlin Sandmeyer) ausgerechnet in den Ladendieb Kalle verliebt, entscheidet sich Letzterer in Folge 8 auch noch dazu, ebenfalls bei „Feinkost Kolinski“ anzuheuern – ein fataler Fehler.

Mit Blick auf Kalles Bewerbungsunterlagen stechen Filialleiter Thorsten gleich mehrere Gemeinsamkeiten mit Jonas ins Auge: Beide stammen aus Mallorca und sind sogar am gleichen Tag geboren. Das kann doch kein Zufall sein! In einem Gespräch mit Jonas‘ Mutter bestätigt sich schließlich der Verdacht: Jonas und Kalle sind Brüder.

Die Schauspieler Fridolin (l.) und Merlin (r.) Sandmeyer sind im wahren Leben Brüder. Foto: IMAGO / Future Image

Doch nicht nur vor der Kamera treten Merlin Sandmeyer und sein Kollege als Brüder auf – auch im wahren Leben sind die Schauspieler Geschwister, wie in der letzten Folge von Staffel 2 erstmals enthüllt wird. Im Hinblick auf dieses Detail dürfte einigen „Discounter“-Fans der Atem stocken. „Bei dieser Storyline sieht selbst ‚House of the Dragon‘ alt aus“, findet beispielsweise TV-Fan Julia Schmid vom „Serienfuchs“-Blog.

Amazon Prime lässt Brüder intime Sexszene drehen – „Kriegen Geld dafür“

Denn die Liaison zwischen Jonas und Kalle bleibt nicht nur bei einem kleinen Flirt. Nein, die beiden führen eine innige Beziehung voller Leidenschaft. Vor den Augen der Zuschauer haben die beiden sogar eine recht explizite Sexszene. Während Jonas und Kalle zu diesem Zeitpunkt nichts davon ahnen, dass sie blutsverwandt sind, müssen die Schauspieler Merlin und Fridolin einiges während der Dreharbeiten ausblenden.

In typischer „Die Discounter“-Manier zeigen sich die Zwei jedoch ziemlich unbeeindruckt von der Situation. „Also die Intimszenen zu spielen, war kein Problem. Wir waren auch angezogen, weitestgehend. Wir sind ja beim Film zum Glück“, erklärt Fridolin Sandmeyer im Making-of. Sein Bruder Merlin pflichtet ihm bei: „Ich bin Profi, er ist Profi. Wir kriegen Geld dafür und wir machen das einfach. Fertig.“