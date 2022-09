Amazon Prime schnappt sich „Bridgerton“-Star – er spielt eine legendäre Rolle

Er ist aktuell ein viel gefragter Schauspieler – Regé-Jean Page. Der Netflix-Star wurde durch seine Rolle als Simon Basset in „Bridgerton“ bekannt. Nach einer Staffel voller Liebesdramen und Geheimnisse kehrte der Schauspieler der Serie den Rücken. In „The Gray Man“ tauchte er dann erneut in einer Netflix-Eigenproduktion auf.

Jetzt macht Page mit Netflix-Konkurrent Amazon Prime gemeinsame Sache. Der Streaminganbieter arbeitet an einer Neuauflage eines echten Kultfilms. Und Regé-Jean Page soll eine der Hauptrollen spielen. Damit knüpft Amazon Prime an sein Revival-Konzept an.

Amazon Prime plant Westernserie

Nach „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und der Ankündigung zu einer „Blade Runner“-Serie, sollen schon bald Western-Fans bei Amazon Prime auf ihre Kosten kommen.

Mit „Butch and Sundance“ bringt der Streaminganbieter die legendären Filmhelden Butch Cassidy und The Sundance Kid aus dem Kult-Western „Zwei Banditen“ zurück auf den Fernsehbildschirm. Im Original verkörperten noch Paul Newman und Robert Redford die zwei Draufgänger. Jetzt sollen Regé-Jean Page und Glen Powell übernehmen.

„Bridgerton“-Star Regé-Jean Page ist schon bald bei Amazon Prime zu sehen. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

„Top Gun“-Star wird zum Western-Held

Auch Glen Powell ist kein Unbekannter. Film-Fans dürften ihn noch gut aus „Top Gun: Maverick“ in Erinnerung haben. Hier spielt er den vorlauten Piloten „Hangman“.

Die Produktion der Serie steht noch ganz am Anfang. Fest steht allerdings jetzt schon, dass es sich bei der Neuauflage auch um eine ganz neue Geschichte handeln soll, die in einer alternativen Version von Amerika spielt, wie „The Hollywood Reporter“ berichtet. Genauere Informationen stehen bislang allerdings noch aus.

