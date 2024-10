Die besten Serien bei Amazon Prime: Bereit für deine neue Lieblingsserie?

Du bist auf der Suche nach einer neuen Lieblingsserie? Garantiert hast du schon beim beliebtesten Streaminganbieter Netflix vorbeigeschaut. Amazon Prime Video liefert sich seit Jahren einen starken Konkurrenzkampf mit dem Streaming-Dienst. Doch haben es die eingekauften Serien und Eigenproduktionen von Amazon Prime überhaupt in sich? Die Antwort ist ein klares „Ja“. Welche die besten Serien auf Amazon Prime sind, erfährst du bei uns.

An manchen Stellen überschneiden sich die Angebote von Netflix und Amazon Prime deutlich. In einer Sache ist das Serien-Angebot aber anders – und zwar bei den Eigenproduktionen. Von Kritikern werden diese immer wieder gelobt. Ob Miniserie mit nur einer Staffel oder Serien-Marathon mit unzähligen Staffeln – bei Amazon Prime kannst du auf jeden Fall eine neue Lieblingsserie finden. Das Beste: Manche der besten Serien auf Amazon Prime sind sogar vollkommen kostenlos. Doch welche sind die besten Serien auf Amazon Prime?

Top 10 beste Amazon Prime Serien:

Jeder hat den Schmerz schon gespürt: Du bist mitten in der Staffel deiner neuen Lieblingsserie und auf einmal geht es nicht weiter. Wieso? Für eingekaufte Serien haben Streaminganbieter wie Amazon Prime immer nur eine Lizenz auf bestimmte Zeit. Läuft diese Zeit ab, fliegt deine neue Lieblingsserie aus dem Programm. Deshalb sind hier die guten Nachrichten: In unserem Ranking der Top 10 besten Amazon Prime Serien befinden sich ausschließlich Eigenproduktionen. Anders als eingekaufte Serien bleiben Eigenproduktionen für immer in der Mediathek von Amazon Prime enthalten. Einige der besten Amazon Prime Serien schneiden bei Preisverleihungen und Kritikern auf Rotten Tomatoes ziemlich gut ab. Bei unserem Ranking haben wir uns deshalb auf diese Faktoren bezogen.

Platz 10: The Underground Railroad (2021, 1 Staffel)

Brutalität und Emotionen machen „The Underground Railroad“ zu einer der besten Amazon Prime Serien. Die Dramaserie handelt von einer Sklavin, die auf einer Baumwollplantage arbeitet, wo Leid an der Tagesordnung steht. Ihr Kampf um Freiheit brachte „The Underground Railroad“ sogar einen Golden Globe.

Platz 9: The Boys (2019-, 4 Staffeln)

In „The Boys“ geht es um Superhelden, die durch ihre Berühmtheit so einflussreich sind wie Politiker. Doch hinter dem Superhelden-Image steckt Korruption und Machtmissbrauch. „The Boys“ ist nicht nur eine der besten Amazon Prime Serien, sondern auch die beste Superheldenserie überhaupt.

Platz 8: Reacher (2022-, 2 Staffeln)

Ex-Militärpolizist Jack Reacher muss eine große Verschwörung unter Polizisten aufdecken, nachdem er zu Unrecht wegen Mordes verhaftet wurde. In der Handlung folgt „Reacher“ der gleichnamigen Romanvorlage. Durch die Wertung von 95 Prozent auf Rotten Tomatoes gehört „Reacher“ zu den besten Amazon Prime Serien.

Platz 7: The Devil’s Hour (2022-, 1 Staffel)

„The Devil’s Hour“ erzählt die furchteinflößende Geschichte einer Frau, die jede Nacht um genau 3 Uhr 33 aufwacht, nachdem sie eine teuflische Vision empfangen hat. Als wäre das nicht genug, wird sie in eine Reihe von brutalen Morden verwickelt. Auch diese beste Amazon Prime Serie erzielte auf Rotten Tomatoes eine Wertung von 95 Prozent.

Platz 6: Fallout (2024-, 1 Staffel)

Die Amazon Prime Serie „Fallout“ basiert auf dem gleichnamigen Videospiel, in dem die Überlebenden eines Atomkriegs aus ihren Bunkern zurück an die Oberfläche kehren. In einer apokalyptischen Welt müssen sie überleben. Mit 17 Award-Nominierungen gehört „Fallout“ zu den besten Amazon Prime Serien.

Platz 5: Mozart in the Jungle (2015-, 4 Staffeln)

In der Dramedy-Serie „Mozart in the Jungle“ geht es um das New Yorker Orchester. Der neue Dirigent mischt die Musiker mit seinen verrückten Taktiken ordentlich auf. „Mozart in the Jungle“ erntete als beste Amazon Prime Serie gleich zwei Golden Globes.

Platz 4: Sneaky Pete (2015-2019, 3 Staffeln)

Nach einer jahrelangen Haftstrafe nimmt ein Trickbetrüger die Identität seines Zellengenossen „Pete“ an. Er schleicht sich in seine Familie ein und macht sie zu ihrer eigenen, während es dem echten Pete immer schlechter ergeht. Die Rotten Tomatoes Wertung von 96 Prozent macht „Sneaky Pete“ zu einer der besten Amazon Prime Serien. >> kostenlos mit Freevee <<

Platz 3: The Expanse (2015-2022, 6 Staffeln)

In dieser Amazon Prime Science-Fiction-Serie bewohnt die Menschheit verschiedene Planeten des Sonnensystems. Die Spannungen zwischen den verschiedenen Völkern steigen an, als die Ressourcen knapp werden.

Platz 2: Bosch (2014-2021, 7 Staffel)

Wegen tödlichen Schüssen auf einen Verdächtigen wird Detektive Harry Bosch vom Dienst freigestellt. Doch dann findet er Hinweise auf ein schweres Verbrechen, die ihn nicht loslassen. Im Geheimen nimmt er die Ermittlungen auf. Mit einer Rotten Tomatoes Wertung von 97 Prozent ist „Bosch“ knapp am Titel der besten Amazon Prime Serie vorbei.

Platz 1: Fleabag (2016-2019, 2 Staffeln)

„Fleabag“ folgt dem Leben einer jungen Britin, die sich versucht, in der Großstadt durchzuschlagen. Auf die Hilfe anderer kann sie dabei verzichten, denn in ihrer femininen Wut stößt sie jeden von sich. Die Rotten Tomatoes Wertung von 100 Prozent, mehrere Emmys und Golden Globes machen „Fleabag“ zur besten Amazon Prime Serie.

Die besten Thriller- und Krimi-Serien auf Amazon Prime:

Auf Amazon Prime sind die Thriller- und Krimi-Serien am beliebtesten. Kein Wunder! Denn neben vielen eingekauften Serien hat Amazon Prime viele Eigenproduktionen in der Mediathek, die bei Kritikern von Rotten Tomatoes gut ankommen. Ob düstere Verbrechensbekämpfung oder spannende Verfolgungsjagden – bei diesen Amazon Prime Eigenproduktionen findest du garantiert deine neue Lieblingsserie.

"Sherlock" (78%, 2010-, 4 Staffeln, Staffel 5 nicht bestätigt) – Sherlock Holmes und John Watson schließen sich zur Verbrecherjagd zusammen.

"Tom Clancy's Jack Ryan" (78%, 2018-2023, 4 Staffeln) – Ein CIA Agent verfolgt eine gefährliche Terrororganisation durch die ganze Welt.

"Goliath" (86%, 2016-2021, 4 Staffeln) – Ein Anwalt kämpft im Prozess um Leben und Tod, um eine Verschwörung aufzudecken.

"Hunters" (68%, 2020-2023, 2 Staffeln) – Im Jahr 1977 muss eine Gruppe Nazi-Jäger die Verschwörer davon abhalten, in den USA ihr neues Reich zu gründen.

(68%, 2020-2023, 2 Staffeln) – Im Jahr 1977 muss eine Gruppe Nazi-Jäger die Verschwörer davon abhalten, in den USA ihr neues Reich zu gründen. „Gotham“ (77%, 2014-2019, 5 Staffeln) – Detektive Gordon ist den Korrupten von Gotham City auf der Spur.

Weitere Serien-Empfehlungen:

„Sebastian Fitzeks Die Therapie“ (2023-, 1 Staffel)

„Wilderness“ (2023-, 1 Staffel)

„Fargo“ (2014-, 5 Staffeln“

„Bones“ (2005-2017, 12 Staffeln)

„Elementary“ (2012-2019, 7 Staffeln)

„Scandal“ (2012-2018, 7 Staffeln)

„Dr. House“ (2006-2012, 8 Staffeln)

„Blindspot“ (2015-2020, 5 Staffeln)

Diese Comedy- und Dramaserien auf Amazon Prime solltest du schauen:

Wer nach einer guten Dramaserie sucht, wird bei Amazon Prime fündig. Hast du die beste Amazon Prime Serie „Fleabag“ schon geschaut, solltest du bei einer anderen Dramedy rein schalten. Sehnst du dich nach ergreifenden Geschichten, hat Amazon Prime die passende Eigenproduktion für dich. Bei Rotten Tomatoes überzeugen die besten Amazon Prime Serien auf jeden Fall.

"The Handmaid's Tale" (83%, 2017-, 5 Staffeln, Staffel 6 bestätigt) – In einer Dystopie werden Frauen versklavt und missbraucht, um den herrschenden Männern ihre Kinder zu gebären.

"The Marvelous Mrs. Maisel" (90%, 2017-2023, 5 Staffeln) – In dieser Dramedy wird Midge Maisel plötzlich von einer Hausfrau zur Stand-Up-Comedian.

"This Is Us" (94%, 2016-2022, 6 Staffeln) – Diese Dramedy erzählt über das Leben einer Familie mit Drillingen.

"The Man in the High Castle" (84%, 2015-2019, 4 Staffeln) – Wie würde die Welt aussehen, wenn Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg über die USA herrschen? >> Die erste Folge dieser Amazon Prime Serie kannst du kostenlos schauen <<

(84%, 2015-2019, 4 Staffeln) – Wie würde die Welt aussehen, wenn Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg über die USA herrschen? >> Die erste Folge dieser Amazon Prime Serie kannst du kostenlos schauen << „Maxton Hall“ (67%, 2024-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Als Ruby an der Maxton Hall ein Geheimnis entlarvt, will James sie zum Schweigen bringen – und entfacht einen Funken.

Weitere Serien-Empfehlungen:

„Daisy Jones and the Six“ (2023, 1 Staffel)

„Der Sommer, als ich schön wurde“ (2022-, 2 Staffeln, Staffel 3 bestätigt)

„The Consultant“ (2023-, 1 Staffel)

„Peaky Blinders“ (2013-2022, 6 Staffeln) >> Diese beste Amazon Prime Serie kannst du kostenlos auf Freevee schauen <<

„The Bold Type“ (2017-2021, 5 Staffeln)

„Panic“ (2021, 1 Staffel)

„Little Fires Everywhere“ (2020-, 1 Staffel)

„Pretty Little Liars“ (2010-2017, 7 Staffeln)

„2 Broke Girls“ (2011-2017, 6 Staffeln) >> Diese beste Amazon Prime Serie kannst du kostenlos auf Freevee schauen <<

Die besten Amazon Serien aus dem Genre Sci-Fi, Fantasy & Mystery:

Möchtest du der Realität ganz fern sein, lohnen sich für dich die besten Amazon Serien aus dem Genre Sci-Fi, Mystery oder Fantasy. Darf es Mittelerde oder doch eher eine abstrakte Zukunftsvision sein? Bei deiner neuen Lieblingsserie hast du die Wahl! Die Wertung von Rotten Tomatoes Kritikern geben wir dir gleich mit.

"Upload" (90%, 2020-, 3 Staffeln, Staffel 4 bestätigt) – Nach seinem Tod wird das Bewusstsein von Nathan in ein Resort hochgeladen, wo er den Schattenseiten des Uploads auf die Schliche kommt.

"Das Rad der Zeit" (83%, 2021-, 2 Staffeln, Staffel 3 bestätigt) – Eine alte Prophezeiung erwählt einen von fünf jungen Menschen dazu, den großen Feind ihrer magischen Welt zu besiegen.

"Paper Girls" (87%, 2022-, 1 Staffel, Staffel 2 nicht bestätigt) – Vier Zeitungsausträgerinnen reisen durch die Zeit und müssen ihren Weg nach Hause finden.

"American Gods" (76%, 2017-2021, 3 Staffeln) – Ein entlassender Verbrecher gerät in Amerika zwischen die Fronten der alten und neuen Götter.

(76%, 2017-2021, 3 Staffeln) – Ein entlassender Verbrecher gerät in Amerika zwischen die Fronten der alten und neuen Götter. „Lucifer“ (87%, 2016-2021, 6 Staffeln) – Als der Teufel nach LA kommt, schließt er sich mit einer Polizistin zusammen, um die Verbrechen der Erde und des Himmels aufzudecken.

Weitere Empfehlungen:

„Good Omens“ (2019-, 2 Staffeln, Staffel 3 bestätigt)

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ (2022-, 2 Staffeln, Staffel 3 nicht bestätigt)

„Carnival Row“ (2019-2023, 2 Staffeln)

„Lost“ (2004-2010, 6 Staffeln)

„The Walking Dead“ (2010-2022, 11 Staffeln)

Die besten Serien auf Amazon Prime kennst du jetzt – manche davon sind sogar kostenlos. Du bist bereit für eine weitere Lieblingsserie? Welche besten Serien es bei Netflix zu entdecken gibt, verraten wir dir hier.