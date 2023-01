Amazon Prime: Diese vier Blockbuster gibt es jetzt im Abo – und keiner hat es mitbekommen

Für die Kunden von Amazon Prime gibt es dieses Jahr schon vor dem 24. Dezember eine kleine Bescherung. Der Streamingdienst hat kurz vor Heiligabend eine weitere Sammlung an beeindruckenden Filmen zum Streamen bereitgestellt.

Da Amazon Prime die Neuheiten jedoch nicht groß angekündigt hat, sind sie mit Sicherheit bei vielen Nutzern untergegangen. Wir stellen dir die Highlights im Dezember vor. Diese Blockbuster solltest du dir nicht entgehen lassen.

Diese Filme sind neu im Dezember 2022:

„Wonder Woman 1984“

Als einziger Streamingdienst in Deutschland präsentiert Amazon Prime seit Kurzem den Superheldenfilm „Wonder Woman 1984“. Der Streifen ist erst 2020 in den Kinos zu sehen gewesen und nun für die Prime-Abonnenten auch zu Hause verfügbar.

In der Fortsetzung zu „Wonder Woman“ aus dem Jahr 2017 muss Diana Prince aka Wonder Woman den Verlust von Steve Travor, ihrer großen Liebe, verkraften. Gleichzeitig gilt es die britische Anthropologin Barbara Ann Minerva zu überwältigen, die sich mithilfe eines Rituals in die Superschurkin „Cheetah“ verwandelt. Der Kampf zwischen Gut und Böse spielt sich vor dem Hintergrund des Kalten Krieges ab.

„Nanny“

Bei „Nanny“ handelt es sich um einen spannenden Horrorfilm. Die Zuschauer begleiten die senegalesische Immigrantin Aisha, die sich als Kindermädchen um eine privilegierte Familie in New York kümmert. Als sie plötzlich von übernatürlichen Kräften heimgesucht wird, die offenbar auf ihre afrikanischen Wurzeln zurückzuführen sind, droht das große Unglück.

Der Film ist erst am 23. November 2022 in den US-amerikanischen Kinos gestartet. Nach seiner Uraufführung beim 38. Sundance Film Festival ist „Nanny“ sogar mit dem „Großen Preis der Jury“ für den besten amerikanischen Spielfilm ausgezeichnet worden. Eine Ehre, die bisher noch keinem Horrorfilm zuvor zuteilgeworden ist.

Weitere News:

„How to be Single“

Es geht doch nichts über einen gemütlichen Abend auf der Couch mit einer unterhaltsamen Liebeskomödie. Wie praktisch, dass es bei Amazon Prime nun auch den Kinohit „How to be Single“ aus dem Jahr 2016 zu sehen gibt. In den Hauptrollen sorgen Rebel Wilson und Dakota Johnson für herzliche Lacher.

Bei den „People’s Choice Awards“ wurde „How to Be Single“ als beliebtester Comedy-Film nominiert. An den Kinokassen hat der Streifen weltweit 112 Millionen US-Dollar eingenommen – und das bei einem Budget von 38 Millionen US-Dollar. Das Liebes-Chaos der zwei New Yorker Single-Frauen in ihren 20ern ist einfach zu komisch, um es nicht mit einem Glas Sekt zu genießen.

„Can a Song Save Your Life?“

Acht Jahre nach seinem Kinostart ist auch „Can a Song Save Your Life?“ im Angebot von Amazon Prime. Ein Standard-Abo reicht jedoch nicht aus, um den Musikfilm zu sehen. Kunden, die sich die Liebeskomödie mit Keira Knightley, Mark Ruffalo und „Maroon 5“-Sänger Adam Levine ansehen wollen, müssen den ARTHAUS+ Channel für zusätzliche 3,99 Euro pro Monat dazubuchen.

Der Film erzählt die Geschichte von Dan, einem ehemaligen Musikproduzenten mit Alkoholproblem, und Greta, einer Sängerin, die von ihrem Musiker-Freund sitzen gelassen wurde. Gemeinsam arbeiten sie an einem Album, das an verschiedenen Orten in ganz New York City aufgenommen wird. Für den Titelsong „Lost Stars“ erhält der Film 2015 sogar eine Oscar-Nominierung als „Bester Song“.