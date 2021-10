Bushido: Jetzt verhöhnt Fler den Rapper – „Wurde Amazon ja gut abgezogen“

Rapper Bushido wird bald zum fünften Mal Papa. Der 43-Jährige und seine Frau Anna-Maria Ferchichi mussten während der Schwangerschaft schon einige unschöne Nachrichten verarbeiten.

Jetzt konnte der Rapper aber endlich wieder Gutes vermelden. Bushido bekommt seine eigene Doku bei Amazon Prime. Kaum sind die Neuigkeiten raus, schießt ausgerechnet ein alter Kollege gegen Bushidos neues Projekt.

Bushido: Rap-Kollege Fler wettert gegen neue Amazon-Doku

Die letzten Wochen waren nicht einfach für Bushido. Erst musste er im Prozess um seinen Ex-Manager, Clan-Chef Arafat Abou-Chaker aussagen, dann gab es Komplikationen mit den Drillingen.

Das ist Bushido:

Anis Mohamed Youssef Ferchichi wurde am 28. September 1978 in Bonn geboren

Sein Vater war Tunesier, seine Mutter Deutsche

Als Rapper ist er unter dem Künstlernamen „Bushido“ bekannt

Bushido ist nicht nur Songwriter, sondern auch Produzent und Inhaber des Plattenlabels „Ersguterjunge“

Im November 2011 bekam Bushido den Bambi-Integrationspreis verliehen

Seit 2011 ist er mit Anna-Maria Lagerblom, der Schwester von Sängerin Sarah Connor, zusammen – die er im Mai 2012 heiratete

Das Paar hat vier gemeinsame Kinder – aktuell ist Anna-Maria schwanger mit Drillingen

Während sich viele Fans jetzt fragen „Wann kommt Bushidos Doku endlich raus?”, gibt der Rapper die Antwort jetzt selbst auf Social-Media

Während sich seine Fans freuen, demnächst private Einblicke in das Leben des 43-Jährigen zu bekommen, kann Rapper Fler dem Musiker den Erfolg anscheinend nicht gönnen.

Rapper Fler schießt jetzt auf Twitter gegen seinen Kollegen Bushido. Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Rapper Fler teilt auf Twitter gegen Bushido aus

Auf Twitter meldet sich der ehemalige beste Freund von Bushido jetzt zu der geplanten Doku und schreibt: „Ein Schwanz braucht 3 Jahre um 6 Folgen für seine Heim-Doku zu drehen… Da wurde Amazon ja gut abgezogen!“

Ein Schwanz brauch 3 Jahre um 6 Folgen für seine Heimdoku zu drehen….Da wurde Amazon ja gut abgezogen! 😂😂😂 #pedda #rossi — Fler (@FLER) October 7, 2021

Klingt, als würde die Fehde der beiden auch nach Jahren der Streitigkeiten immer noch nicht beigelegt sein.

Bushido verkündet Startdatum für neue Amazon-Serie

Bushido scheint sich, zumindest jetzt noch nicht, für den Seitenhieb seines Rap-Kollegen zu interessieren.

Er veröffentlichte am Mittwoch die Nachricht um die Serie auf seinem Instagram-Kanal. Hier kündigte er an: „Über zwei Jahre haben wir unser Leben auf Kamera festgehalten und über all die offenen Fragen gesprochen, die bis heute unbeantwortet geblieben sind.“

Welche Geheimnisse beim Serienstart am 26. November 2021 dann genau ans Licht kommen werden und ob Fler nicht vielleicht selbst eine Rolle in dem Projekt spielt, bleibt abzuwarten.

Warum Fler und Bushido 2019 sogar gemeinsam vor Gericht gegeneinander kämpften, erfährst du hier.