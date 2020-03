„Alles was zählt“ (RTL): Krasse Änderung – Fans kurz vorm Ausrasten, weil...

Ausnahmezustand bei „Alles was zählt“. Diese Nachricht wird die Fans ausrasten lassen. Im positiven Sinne. Die Produzenten der beliebten Soap überraschen die Fans mit einer Sonderfolge. Mit einer ganz besonderen Änderung soll die Episode ein klares Statement setzen.

Das Einzigartige an der Folge von „Alles was zählt“: Die Besetzung ist ausschließlich weiblich. Sowohl die bekannten Hauptcharaktere als auch die Figuren im Hintergrund – allesamt Frauen. Damit will RTL den Weltfrauentag am 08. März feiern.

„Alles was zählt:“ Frauen-Power für Gleichberechtigung

„Mit der Folge wollen wir ein Zeichen setzen für Gleichberechtigung“, sagt RTL-Executive Producerin Kathrina Katzenberger. Sie freut sich über die positive Resonanz der Idee und betont, dass sie stolz auf den hohen Frauenanteil des Teams sei.

Dem stimmt auch der „Alles was zählt“-Produzent Damian Lott zu: Er lobt die Mitarbeiterinnen, „die mit ihrem einmaligen Gefühl für die Geschichten jede Folge zu etwas Besonderem machen“.

„Alles was zählt“: Übler Bestechungsversuch

Und auch die Frauenpower-Folge hat es in sich: Die Handlung beginnt mit Simone Steinkamp, die mit einem riesigen Geldbündel in der Handtasche an einer Hotelbar wartet. Sie plant, die BDE-Geschäftsführerin für ein Sponsoring zu bestechen. Siegessicher ahnt Simone noch nichts von der Falle, in die sie sich damit manövriert.

Währenddessen versucht Simones Tochter Vanessa, sich um ihre kranke Schwester Jenny zu kümmern. Keine leichte Aufgabe: Denn nach ihrer risikoreichen Operation muss Jenny das Bett hüten und rastet ständig aus. Glücklicherweise findet Vanessa mit der Köchin Ina unerwartete Unterstützung.

Die komplette Episode wird am 06.März um 19:05, dem Freitag vor dem Weltfrauentag ausgestrahlt. Wer nicht mehr so lange warten will, kann die Folge schon ab dem 28.Februar bei TV NOW sehen.