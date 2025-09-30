„Ich Trottel“: Bommes schenkt Kandidatin nach „Gefragt – Gejagt“-Panne 500 Euro

Seit 2015 sorgt die ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ regelmäßig für Spannung. Vier Kandidaten treten dabei gegen einen Jäger an, ein Superhirn mit enormem Wissen. Meist sind es die Spieler, die unter Druck geraten. Doch in einer Sendung geriet auch Moderator Alexander Bommes in eine heikle Lage. Ein Patzer brachte ihn sogar dazu, ins eigene Portemonnaie zu greifen.

Die Panne geschah während der Schnellraterunde. Normalerweise stellt Bommes hier rasch die Fragen, damit die Kandidaten so viele Antworten wie möglich geben können. Für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Doch diesmal las er versehentlich mehr vor als erlaubt. Statt nur die Frage zu stellen, sprach er auch die Lösung mit aus: „Das Ergebnis eines Ungleichgewichts zwischen negativer und positiver Ladung ist statische Elektrizität.“

„Gefragt – Gejagt“-Star Alexander Bommes unterläuft Fehler

Damit nahm er der Kandidatin Anna Kipp wertvolle Sekunden. Diese hätte sie für eine weitere Frage nutzen können. Bommes merkte sofort, dass etwas schiefgelaufen war. „Entschuldigung, das Letzte habe ich versemmelt“, gestand er offen im Studio. Anna erreichte am Ende dennoch fünf richtige Antworten und erspielte damit 2.500 Euro.

++ „Gefragt – Gejagt“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Zum Fremdschämen“ ++

Doch der Moderator wollte seinen Fehler nicht auf sich beruhen lassen. Gemeinsam mit Jäger Manuel Hobiger entschied er spontan, den Schaden auszugleichen. „Ich würde sagen, wir machen da 3.000 Euro draus – weil ich Trottel die richtige Antwort vorgelesen habe und dich damit um deinen Moment gebracht habe“, erklärte Bommes laut ARD-Aufzeichnung. Kurzerhand legte er 500 Euro privat drauf.

Diese faire Geste kam bei Kandidatin und Publikum gut an. Trotzdem blieb der ganz große Erfolg aus. Im Finale unterlag Annas Team dem Jäger und verlor die erspielten 34.000 Euro. Für Alexander Bommes bleibt die Episode aber ein Beispiel, wie menschlich und unvorhersehbar „Gefragt – Gejagt“ auch für den Moderator sein kann.