Alexander Bommes: Kurz nach „Gefragt – gejagt“ macht die Nachricht die Runde

„Gefragt – gejagt“ erfreut sich bei den ARD-Zuschauern großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass der Sender der Show, neben dem ursprünglichen Sendeplatz, auch die Prime-Time am Samstagabend überlässt. Und auch an diesem Samstag (20. Juli) sollte sich das wieder auszahlen. Über diese Nachricht wird Moderator Alexander Bommes sich mit Sicherheit gefreut haben.

Eine XXL-Sendung „Gefragt – gejagt“ mit Alexander Bommes wartete am Samstagabend auf zahlreiche Quizfreunde. Und das Primetime-Special bescherte der ARD eine traumhafte Quote. 3,03 Millionen Menschen schalteten ein – und sorgten so für einen starken Marktanteil in Höhe von 18,3 Prozent, wie das Branchen-Portal „DWDL“ berichtet.

Alexander Bommes darf sich freuen

Dabei war die Ausgabe auch etwas ganz Besonderes. Sie stand ganz im Zeichen des kürzlich verstorbenen Jägers Klaus Otto Nagorsnik. Nach der ersten Quizrunde wurde dem „Bibliothekar“ noch einmal gedacht – sehr zum Interesse der Zuschauer.

Auch viele junge Leute schalteten ein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 14,6 Prozent! Nur einmal lief es in der Geschichte der Show für eine Primetime-Ausgabe noch besser. 400.000 Zuschauer in dieser Altersklasse waren Primetime-Sieger.

ZDF hatte insgesamt mehr Zuschauer

Doch gegen das ZDF zog die ARD den Kürzeren, wenn man alle Altersgruppen dazuzählte. Die Wiederholung von „Theresa Wolff – Waidwund“ erreichte 3,98 Millionen Menschen – macht 22,7 Prozent Marktanteil!

Das sind etwas mehr Prozentpunkte als es die ARD mit „Gefragt – gejagt“ einfuhr. Doch das wird die Macher der Sendung wohl kaum stören. Die Erfolgswelle von Alexander Bommes und seiner Show, sie geht weiter.

