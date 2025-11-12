Aleks Petrovic nach Skandal-Folge: „Ich übernehme die volle Verantwortung“

Nach der berüchtigten sechsten Folge von „Temptation Island V.I.P.“ steht Aleksandar Petrovic (34) am Pranger. Die Szenen, in denen er Verführerinnen Alkohol ins Gesicht spuckt und intime Details über seine Beziehung mit Vanessa Nwattu (25) ausplaudert, schockten selbst abgebrühte Reality-Fans.

Jetzt meldet sich Aleks endlich selbst zu Wort. Dabei versucht er, den Schaden zu begrenzen. In seiner Instagram-Story schreibt der Reality-Star: „Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren. Ich möchte mich ausdrücklich für die von meiner Seite getätigten Aussagen bzw. für das an den Tag gelegte Verhalten entschuldigen.“

Aleks Petrovic zeigt sich reumütig

Weiter erklärt er: „Ich war in gewissen Situationen mega unreflektiert, verletzend und habe aus der Emotion heraus gehandelt.“ Er betont: „Selbstverständlich ist es niemals zu sexuellen Übergriffen gekommen. Ich hoffe auch sehr, dass derartige Lügen und Beleidigungen nicht weiterverbreitet werden.“

Und: „Ich übernehme natürlich die volle Verantwortung für mein Verhalten und sehe ein, dass sowas ein absolutes No Go ist.“ Außerdem kündigt er ein ausführlicheres Statement für die nächsten Tage an.

Warum erst dann? Gerüchten zufolge steht Aleks derzeit heimlich mit Vanessa für das Format „Prominent getrennt“ vor der Kamera. Eine offizielle Stellungnahme dazu gibt es nicht, doch Reality-TV-Kollegin Emmy Russ (26) erklärte bereits auf Instagram, dass Aleks sich „momentan nicht öffentlich äußern“ könne.

Die RTL-Produktion hat die Szenen bewusst gezeigt. Der Sender reagierte selbst mit einer klaren Botschaft: „Wir verstehen, dass die Szenen in Folge 6 viele bewegen. (…) Bitte bleibt respektvoll: Hass und Hetze haben im realen Leben keinen Platz. Hinter jeder Geschichte stehen echte Menschen, die mitlesen und fühlen.“