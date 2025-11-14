Gebt dem Mann keine Bühne mehr! Aleks Petrovics Verhalten ist erschreckend und widerlich

„Temptation Island V.I.P.“ hat Zuschauer schon an so einiges gewöhnt. Flirts oder Betrugsgeschichten vor laufenden Kameras gehören längst dazu. Doch was in der sechsten Folge der aktuellen Staffel passierte, geht eindeutig zu weit. Aleks Petrovic sorgt derzeit aus einem erschreckenden Grund für Schlagzeilen. Stark angetrunken spuckte er den Verführerinnen Alkohol ins Gesicht und plauderte intime Details über das Sexleben mit Freundin Vanessa aus.

Warum dieses Verhalten absolut ekelhaft und widerlich ist. Ein Kommentar.

Aleks überschreit Grenzen der Temptation-Verführerinnen

Noch einmal das Konzept von „Temptation Island“: Paare stellen sich dort dem ultimativen Treuetest. Männer und Frauen leben in getrennten Villen und sind von Verführern oder Verführerinnen umgeben, die ihre Beziehung auf die Probe stellen. Eigentlich soll das Format Unterhaltung bieten, doch Aleks überschritt nun deutlich die Grenzen des Anstands.

Während eines Gruppendates auf einer Bootstour zeigte sich der Reality-TV-Star von einer besonders unangenehmen Seite, spuckte Verführerinnen Alkohol ins Gesicht. Das Format sollte eigentlich Spaß machen, doch stattdessen kann man nur noch fassungslos den Kopf schütteln.

Respektlosigkeit ist keine Unterhaltung

Als würde das nicht reichen, setzte Aleks aber noch einen drauf. Eine Verführerin erzählte, wie er sich verhalten hat, als er dachte, unbeobachtet zu sein. Die Kameras haben diese Szene zwar nicht aufgezeichnet, der Ton aber schon. Aleks erzählt in einem abwertenden Ton, dass er von seiner Partnerin zu wenig Sex bekomme, als würde dieser ihm von Natur aus zustehen.

++ auch interessant: „Temptation“-Aleks sorgt für Ekel-Eklat – Fans entsetzt über intime Off-Cam-Tonspur ++

Damit hat er nicht nur persönliche Grenzen missachtet, sondern auch gezeigt, wie wenig Respekt er für andere Menschen (vor allem Frauen) aufbringt. Es ist höchste Zeit, dass er Konsequenzen zu spüren bekommt, und auch RTL muss seiner Verantwortung gerecht werden. Solche Aktionen setzen ein falsches Signal: Dass Respektlosigkeit und Demütigung im Fernsehen toleriert werden.

Mehr Themen und News:

Aleks Petrovic offenbart hier eine erschreckende Seite von sich. Weder Alkohol noch das Reality-TV-Format können rechtfertigen, Menschen zu erniedrigen. Diese Grenzenlosigkeit sollte nicht als Unterhaltung verharmlost werden. Gebt dem Mann keine Bühne mehr, denn sein Verhalten ist in keiner Weise akzeptabel.