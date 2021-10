Alec Baldwin: Berührendes Statement nach Drama – „Ich bin so wütend“

Es war ein tragischer Unfall, der sich bei dem Dreh zu dem Western-Film „Rust“ ereilte. Hollywood-Star Alec Baldwin feuerte bei den Dreharbeiten eine vermeintlich ungefährliche Requisitenpistole ab und traf mit dem Projektil Regisseur Joel Souza, der an der Schulter verletzt wurde, und Kamerafrau Halyna Hutchins, die wenig später ihren Verletzungen im Krankenhaus erlag.

Schauspieler Alec Baldwin ist schockiert über die Geschehnisse und drückte seine tiefe Trauer im Netz aus. Auch andere Freunde und Bekannte der verstorbenen Halyna Hutchins melden sich nach und nach zu Wort.

Am Set zum Film „Rust“ passierte die Tragödie. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Alec Baldwin: Freundin trauert um Halyna Hutchins

Eine, die den Tod ihrer Freundin besonders trifft, ist Filmkünstlerin Rachel Mason. Auf Instagram verabschiedet sie sich mit herzzerreißenden Worten. Die privaten Zeilen, die sie Halyna Hutchins zum Abschied widmet, machen betroffen und zeigen, wie viel Wut der tragische Tod der Kamerafrau und Mutter auslöst.

----------------------------------------

Das ist Alec Baldwin:

Alexander „Alec“ Rae Baldwin III wurde am 3. April 1958 in Massapequa auf Long Island (New York) geboren

Er ist als Schauspieler und Synchronsprecher tätig

Der große Durchbruch gelang Baldwin 1990 in der Literaturverfilmung „Jagd auf Roter Oktober“

Von 2006 bis 2013 spielte er in der NBC-Sitcom „30 Rock“ eine der Hauptrollen, den Manager Jack Donaghy

Alec Baldwin ist seit Juni 2012 mit der Yogalehrerin Hilaria Thomas verheiratet – das Paar hat sechs gemeinsame Kinder

----------------------------------------

So schreibt Mason in ihrem Post: „Halyna Hutchins. Wie kann ich ihren Namen überhaupt schreiben, meine Freundin, meine Mitarbeiterin. Was für ein Scheiß!!! Das ist nicht fair. Sie war die talentierteste Kamerafrau und hat jede einzelne Aufnahme ernster genommen als alles, was man sich vorstellen kann.“

„Ich bin so wütend. Nicht auf Alec Baldwin, aber wütend, dass ihr Sohn, der einer der engsten Freunde meines Sohnes ist, seine kraftvolle Mutter nicht kennenlernt. Sie hat mich manchmal in den Wahnsinn getrieben, weil sie sich so sehr für tolle Sachen eingesetzt hat. Aber verdammt. Sie ist so gestorben, wie sie gelebt hat. Sie war ein knallhartes Mädchen und hatte wahrscheinlich die beste Zeit ihres Lebens, als sie starb. Ich liebe dich, Halyna.“

Alec Baldwin: Das Netz trauert um Halyna Hutchins

Uff, das sind Worte, die direkt ins Herz treffen. Auch andere Hollywood-Größen haben seitdem die schreckliche Nachricht vom Tod von Halyna Hutchins veröffentlicht wurde, Anteil an dem tragischen Unglück genommen in den sozialen Netzwerken Posts dazu veröffentlicht.

Auch Alec Baldwin, der selbst noch unter Schock steht, hat sich bereits geäußert. Wie er in einem seiner beiden Posts zu dem Unglück auf Twitter schrieb, steht er in engem Kontakt mit der Familie der Verstorbenen.

----------------------------------------

So schreibt der Star: „Ich stehe in Kontakt mit ihrem Ehemann und biete ihm und seiner Familie meine Unterstützung an. Mein Herz ist gebrochen für ihren Mann, ihren Sohn und alle, die Halyna kannten und liebten.“

