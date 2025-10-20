Al Bano und Romina Power: Hat dieser Mann mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun?

Ylenia Carrisi, Tochter des berühmten Schlagerpaares Al Bano und Romina Power, verschwand vor über 30 Jahren spurlos in New Orleans. Zurück bleiben ihr Pass, Kleidung, Tagebuch – und zahllose Fragen. Was geschah in jener Nacht? Bei ihren Recherchen für ihren Podcast “SoKo Schlager” sind die Journalistinnen Janina Kirsch und Bettina Steinke auf neue Spur gestoßen und bringen in der aktuellen Folge erschreckende Details ans Licht! Ein Mann rückt hierbei in den Fokus: Alexander Masakela. Ein Straßenmusiker, und angeblicher Freund von Carrisi.

Doch dieser Mann ist kein unbeschriebenes Blatt – ganz im Gegenteil. Masakela geriet mehrfach ins Visier der Polizei. In „SoKo Schlager“ enthüllen Kirsch und Steinke erstmals die vollständige Akte zu Alexander Masakela. Ist er die Schlüsselfigur in dem seit 31 Jahren ungeklärten Vermisstenfall?

„SoKo Schlager“ und der Fall Ylenia Carrisi

Alexander Masakela ist, als er Ylenia kennenlernt, 54 Jahre alt. Er hat einen jamaikanischen Akzent, keinen festen Wohnsitz und bewegt sich in einem Umfeld, das von Armut, Instabilität und Drogen geprägt ist. Am 6. Januar 1994, dem Tag, an dem Ylenia verschwindet, hält sie sich morgens noch im Hotel auf. Ylenia und Masakela teilen sich zu der Zeit ein Zimmer im „Le Dale“.

Und obwohl Ylenia nicht zurückkommt, meldet er sie nicht als vermisst. Er versucht stattdessen, mit ihren Reiseschecks das Hotelzimmer zu bezahlen und zeigt dem Personal ihren italienischen Pass.

Ende Januar 1994 wird Masakela von der Polizei befragt – seine damalige Freundin hatte Anzeige gegen ihn erstattet. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung findet die Polizei auch persönliche Gegenstände von Ylenia. Doch echte Konsequenzen hat das Ganze nicht.

Welche Rolle spielt Alexander Masakela?

Die Jahre vergehen, von Ylenia fehlt weiterhin jede Spur. Alexander Masakela gerät in Vergessenheit. Am 8. August 2001, wird Masakela erneut festgenommen.

Wie Kirsch und Steinke in dem Podcast „SoKo Schlager“ erstmals und exklusiv berichten, klicken die Handschellen aufgrund mehrerer, schwerwiegender Vorwürfe gegen ihn.

Die Liste der Anklagepunkte ist lang:

Second Degree Rape (RS 14:42.1) – „Vergewaltigung 2. Grades“: Analer, oraler oder vaginaler Geschlechtsverkehr ohne rechtmäßige Zustimmung, zum Beispiel, wenn das Opfer durch Gewalt oder Drohung am Widerstand gehindert ist oder aufgrund eines vom Täter verursachten Zustands wie Betäubung/Benommenheit den Grund des Aktes nicht versteht.

Oral Sexual Battery (RS 14:43.3) – unerwünschter oraler sexueller Kontakt ohne Einwilligung

Simple Robbery (RS 14:65) – Wegnahme einer Sache von Wert unter Gewalt oder Einschüchterung, ohne Einsatz einer Waffe.

Zunächst setzt das Gericht eine Kaution von 110.000 Dollar fest. Nach einer vorläufigen Anhörung erhöht ein Richter die Kaution auf 135.000 Dollar und bejaht einen hinreichenden Verdacht für die weitere Verfahrensführung.

Am 11. Oktober 2001 entscheidet die Staatsanwaltschaft, die Anklage nicht weiter zu verfolgen. Alle Punkte werden fallengelassen, und Masakela erneut freigelassen.

Bettina Steinke und Janina Kirsch sind die SoKo Schlager. Foto: Schlager.de

Auch Spuren im Zusammenhang mit Masakela, die möglicherweise Antworten zu Ylenia Carrisis Verschwinden geben könnten, wurden nicht weiter verfolgt. Doch die US-Behören haben bis heute die Möglichkeit den Fall neu aufzurollen – es gibt also noch eine kleine Hoffnung.

