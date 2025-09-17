ZDF: DIESER „Aktenzeichen XY“-Cold-Case erschüttert bis heute!

Es ist ein erschreckender Mordfall, der einen ganzen Landkreis bis heute in Atem hält. Am 5. Dezember 2011 erschoss Ali Barakat seine damals 13-jährige Tochter Souzan in Stolzenau im Landkreis Nienburg auf offener Straße.

Mehrfach wurde der Fall im ZDF bei „Aktenzeichen XY“ ausgestrahlt, doch bis heute fehlt von Ali Barakat, seiner Frau und den gemeinsamen Kindern jede Spur.

Täter Ali Barakat ist nach wie vor unauffindbar

Souzan wollte gerade in einen Renault Kangoo steigen, um nach Asendorf zurückzukehren, wo sie seit der Inobhutnahme durch das Jugendamt in einem Heim lebte. Zuhause in Holtorf war das Mädchen nach eigenen Angaben von ihrem Vater Ali Barakat geschlagen worden und sollte von Freunden ferngehalten werden.

Nach einem gescheiterten Versöhnungsversuch in Stolzenau machte Souzan klar, dass sie keinen Kontakt mehr wolle. Dies war zu viel für ihren Vater: Mit mehreren Schüssen aus einer Handfeuerwaffe tötete er seine Tochter auf offener Straße. Anschließend floh er in einem silbergrauen VW Golf Variant nach Minden. Zwei Tage später wurde das Auto gefunden, das SEK durchsuchte ein nahegelegenes Wohnhaus. Doch bis heute fehlt von Ali Barakat jede Spur!

„Aktenzeichen XY“-Ausstrahlungen führten nicht zum entscheidenden Hinweis

Ganze zwei Mal, in den Jahren 2011 und 2025, wurde der Mordfall bei „Aktenzeichen XY“ ausgestrahlt, doch der Aufenthaltsort von Ali Barakat bleibt weiterhin ein Rätsel.

Nachdem die Mutter des Opfers bei der „Aktenzeichen XY“-Erst-Ausstrahlung noch um ihre Tochter trauerte, ist sie und der Rest der Familie ebenfalls verschwunden. Nach Informationen der Nienburger Zeitung „Die Harke“ schließen die Ermittler nicht aus, dass die gesamte Familie im Ausland untergetaucht ist.

Der Mord an Souzan bewegt den Landkreis Nienburg bis heute

Bis heute hält der erschütternde Mordfall den gesamten Landkreis Nienburg in Atem und bleibt unvergessen. An der Straße in Stolzenau brannten über mehrere Jahre Grabkerzen, die an Souzan erinnerten.

Auch auf Facebook kommentieren zahlreiche Menschen unter einem Harke-Beitrag zur Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY“ im März 2025. „Souzan und ihr tragischer Tod bleiben unvergessen. R.i.P, meine Liebe“, schreibt eine Nienburgerin ergriffen.

Eine weitere vermutet: „Ich glaube Ali Barakat ist in seiner Heimat geflohen. Das Mädchen ist unvergessen.“ „Oh mein Gott, ist das schon so lange her? Ich hoffe, dass der Mann endlich gefunden und zur Rechenschaft gezogen wird“, merkt eine Nienburgerin an.

Schlussendlich wird der Mordfall für viele Menschen in Nienburg und weit darüber hinaus unvergessen bleiben. Die alles entscheidende Frage bleibt: Wo ist Ali Barakat? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 entgegen.