Kurz nach „Aktenzeichen XY“ geht die erlösende Nachricht um

Seit Jahren setzt das ZDF auf die Sendung „Aktenzeichen XY“. Dort sehen die Zuschauer, wie Moderator Rudi Cerne gemeinsam mit der Polizei und verschiedenen Staatsanwälten ungelöste Kriminalfälle rekonstruiert.

Durch anschließende Hinweise mancher Zuschauer wurden auf diese Weise bereits einige Fälle gelöst. Nun folgt die nächste freudige Nachricht, die nach der Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch (22. Januar) die Runde macht.

Nach „Aktenzeichen XY“ geht alles ganz schnell

Am Mittwochabend (22. Januar) ging es in der Sendung von Rudi Cerne unter anderem um einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Oldenburg. Der Täter konnte bis zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nicht ausfindig gemacht werden und die örtliche Polizei tapste im Dunkeln.

Doch dank zahlreichen Hinweisen der Zuschauer konnte der Fall aus Oldenburg nochmal neu aufgerollt werden. „Im Anschluss an die Sendung gingen bei der Polizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Diese wurden durch die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler sorgfältig geprüft und ausgewertet. Im Rahmen dieser Überprüfungen führte eine vielversprechende Spur zu einem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Vechta“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland.

„Aktenzeichen XY“: Fall gelöst

Weiter noch: „Durch weitere Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, sodass er heute in den Mittagsstunden von Polizeikräften in der Stadt Vechta lokalisiert und vorläufig festgenommen werden konnte. Die Festnahme verlief ohne Zwischenfälle. Der Beschuldigte befindet sich seitdem im Polizeigewahrsam. In einer ersten Vernehmung durch die Polizei räumte er die Tat ein. Die Ermittler durchsuchten zudem zeitgleich aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Oldenburg die Wohnung des Mannes.“ Somit konnte „Aktenzeichen XY“ wieder einmal dazu beitragen, dass ein Fall gelöst wurde.

Das ZDF zeigt neue Fälle von „Aktenzeichen XY“ immer wieder mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm.