Rudi Cerne hat auch das Spezial „Aktenzeichen XY... gelöst“ am Mittwoch moderiert. Mit dabei: Das schreckliche Verbrechen an Ursula Herrmann.

Aktenzeichen XY: Kind in Kiste gesperrt und qualvoll ersticken lassen – DAS überführt Täter nach 30 Jahren

„Es war ein Verbrechen, das uns alle schockiert und belastet hat.“ Das sagt Detlev Puchelt, ehemaliger LKA-Beamter aus Bayern, gleich zu Beginn bei Aktenzeichen XY. Ein Verbrechen, das zwar fast 40 Jahre her ist. Das aber noch immer das Blut in den Adern gefrieren lässt...

Am Mittwoch hat Aktenzeichen XY (ZDF) in einer Spezialfolge schockierende Fälle aus der Vergangenheit gezeigt, die glücklicherweise aufgeklärt werden konnten. Einer dieser Fälle war das schreckliche Verbrechen an der damals zehnjährigen Ursula Herrmann aus Eching (Bayern).

Aktenzeichen XY (ZDF): Schreckliches Verbrechen an kleiner Ursula

Im September 1981 ist die kleine Ursula nach der Turnstunde um 18.45 Uhr mit dem Fahrrad zu ihrer Cousine Monika gefahren. Um 19.30 Uhr hat sie sich auf den Heimweg gemacht – ein Weg, der normalerweise in zehn Minuten absolviert ist. Doch auch nach 20 Minuten ist sie nicht zuhause angekommen.

Ein Suchtrupp der Polizei im Wald. Foto: ZDF

Gegen 20.35 Uhr haben ihre Eltern die Polizei alarmiert, noch in der Nacht hat es die erste große Suchaktion gegeben, bei der das Fahrrad des Mädchens gefunden worden ist.

Polizist entdeckt Kinderleiche in Kiste

Am 18. September haben ihre Eltern dann einen Erpresserbrief erhalten: „Wenn Sie Ihre Tochter lebend wiedersehen wollen, verlange ich zwei Millionen D-Mark.“ Noch immer hat es keine Spur oder Lebenszeichen von Ursula gegeben. Am 4. Oktober 1981 folgte eine letzte große Suchaktion.

Ein Foto des Erpresserbriefs, das an die Eltern von Ursula Herrmann gegangen ist. Foto: ZDF

Polizisten haben dabei eine unter Lehm und Moos vergraben eine Kiste entdeckt. Ein damals beteiligter Polizist: „Ich dachte, es wäre ein altes Munitions- oder Rauschgiftdepot gewesen.“ Dann der Schock: In der Kiste hat sich die Leiche der vermissten Ursula befunden.

Die Kiste, in der Ursula Herrmann gefangen war, wurde vom ZDF rekonstruiert. In so einer Kiste ist sie erstickt. Foto: ZDF

„Es hat einen wirklich erbarmt“

Prof. Eisenmenger, ehemaliger Rechtsmediziner der Uni München: „Es war ein Anblick, wie man ihn auch als Rechtsmediziner nicht häufig hat. Es hat einen wirklich erbarmt, dass dieses Kind in dieser engen Kiste allein im Wald vergraben worden war und sterben musste.“

Die zehnjährige Ursula wurde entführt, in eine Kiste gesperrt, diese dann im Wald vergraben. Gestorben an Sauerstoffmangel. Erstickt. Besonders makaber vom Täter: Er hatte für sein Opfer „sorgen“ wollen, hatte Ursula Essen, Wasser, sogar Comics gelassen, damit sie tagelang überleben könne.

Der kleine Leichnam von Ursula wird abtransportiert. Foto: ZDF

Tatverdächtiger im Fokus, doch Beweise reichen nicht

Schnell war den Ermittlern damals klar: Es muss sich um einen technisch versierten Täter handeln. Nach ersten Vernehmungen und einem anonymen Hinweis aus der Bevölkerung sind sie auf den ersten Tatverdächtigen gestoßen. Zum einen hatte er hohe Schulden, zum anderen hatte er das technische Know-how. Außerdem hatte er nur 300 Meter vom Tatort entfernt gewohnt.

Auch seine Ex-Frau hat ihn den Ermittlern gegenüber als gewalttätig beschrieben, der die gemeinsame Hündin während eines Wutausbruchs in den Gefrierschrank eingesperrt hatte, in der sie elend erfroren war. Doch die Beweislage hat sich nicht erhärtet.

Schon am 1. Oktober 1982 wurde der Fall bei Aktenzeichen XY thematisiert. Foto: ZDF

2007 rollt LKA Bayern „Fall Ursula“ wieder auf

Bis zum Herbst 2007. Da hat das LKA Bayern den „Fall Ursula Herrmann“ wieder aufgerollt, weil dank neuer technischer Möglichkeiten neue Beweise gesichert werden konnten. Der Haupttatverdächtige hatte inzwischen an der Ostsee gearbeitet, dort Spezialitäten aus Bayern verkauft. Bei einer Razzia wurde bei ihm ein Tonbandgerät sichergestellt, das den Verdacht gegen ihn erhärten konnte.

Hier der später verurteilte Täter zum Prozessauftakt. Foto: ZDF

Am 28. Mai 2008, also 27 Jahre nach Ursulas Entführung, konnte er verhaftet werden. 2009, gerade mal ein Jahr vor der Verjährung der Straftat, wurde er in einem Indizienprozess für schuldig befunden, muss für den Rest seines Lebens hinter Gittern.

Psychologin: „Er merkt nicht, wie mitgefühllos er wirkt“

Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die bei Rudi Cerne im Studio gesessen hatte, zu dem Täterprofil: „Der Mann bemerkt nicht, wie grauenhaft seine Tat wirkt, spricht von der Tat als 'Betriebsunfall'. Er merkt schlicht nicht, wie mitgefühllos er wirkt.“

Kriminalpsychologin Lydia Benecke erläutert das Verhalten des Täters. Foto: ZDF

Dafür merkt er jetzt umso mehr die kalten Gitterstäbe im Knast...