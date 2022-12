„Adventsfest“: Roland Kaiser singt neues Lied – das Timing war mehr als unglücklich

Es ist bereits eine schöne Tradition. Stets kurz im Dezember laden Florian Silbereisen und die ARD zum vorweihnachtlichen Adventssingen. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ versammelt der Ex-Freund von Helene Fischer das Who is Who der deutschen Schlagerszene, um die Zuschauer gemeinsam auf das Heilige Fest einzustimmen.

Das sollte auch am Freitag (2. Dezember 2022) so sein. Ob Kristin Stark, Maite Kelly oder Eloy de Jong. Sie alle waren gekommen, um mit Florian Silbereisen das Adventsfest zu feiern. Nichtsahnend, dass der Abend der Ausstrahlung noch eine Tragödie bereithalten sollte. Was war geschehen?

Silbereisen präsentiert „Adventsfest der 100.000 Lichter“

Wichtig zu wissen: Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ist keine Live-Show. Bereits vor einigen Tagen wurde Silbereisens Schlager-Weihnacht im thüringischen Suhl aufgezeichnet. Und doch wirkte ein Moment für viele Zuschauer der Sendung arg befremdlich.

So war am Freitagabend bekannt geworden, dass ein Fan beim Konzert der „Kelly Family“ in Halle/Westfalen gestorben war. Ein trauriger Moment, der die Band sofort dazu bewegte, das Konzert abzubrechen.

Doch kurz nachdem die Meldung die Runde machte, sang Schlagerlegende Roland Kaiser seinen neuen Song „Bis zum letzten Atemzug“. Darin heißt es unter anderem: „Jede Sekunde leben an jedem neuen Tag. Bis zum letzten Atemzug.“ Ein arg unglückliches Timing, für das weder Roland Kaiser, noch Florian Silbereisen oder die ARD etwas können.

Für Aufregung sorgte der Song bei Twitter trotzdem. „Nachdem ich gerade erfahren habe, dass heute jemand auf dem Kelly Konzert seinen letzten Atmenzug hatte, ist das jetzt maximal seltsam irgendwie“, schreibt beispielsweise ein Fan.

Was war bei den Kellys geschehen? Kurz nach Beginn des Konzertes gab es einen medizinischen Notfall im Publikum. Vom Veranstalter hieß es kurz darauf: „Kurz nach Beginn des heutigen Konzertes in Halle/W. ist leider einer unserer Fans in der Halle trotz intensiver Bemühungen des ärztlichen Notfallteams aufgrund eines medizinischen Notfalls verstorben.“