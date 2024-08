Adele in München: Für ihre deutschen Fans hat sie nur zwei Worte übrig

Musik-Fans kommen in diesem Sommer in Deutschland voll auf ihre Kosten! Erst gab Pop-Ikone Taylor Swift mehrere Konzerte hierzulande (hier mehr), darauf folgten Coldplay – und jetzt gibt sich Stimmgewalt Adele an gleich zehn Abenden in München die Ehre.

Am Freitag (2. August) fand die erste Show in der Messe in München statt, rund 80.000 Fans konnten Adele über zwei Stunden lang lauschen. Die sang nicht nur, sondern sprach auch mit ihren Gästen – deutsche Worte waren dabei allerdings Mangelware.

Adele in München: Deutsche Begrüßung für Fans

Über acht Jahre sind Adeles letzte Konzerte in Deutschland her – 2016 war München allerdings nicht dabei. Dieses Jahr tritt die Ausnahmekünstlerin ausschließlich in der bayrischen Landeshauptstadt auf.

Den Auftakt zu ihrer Konzert-Reihe im August gab es am Freitag vor 80.000 Fans. Adele war sichtlich gerührt, auf der Bühne zu stehen, spielte 21 ihrer Songs. Nach den ersten 25 Minuten richtete die Britin die ersten Worte an ihre Fans – und das auf deutsch. „Guten Abend“, hieß es kurz und knackig, aber charmant. Es sollten leider die einzigen deutschen Worte der Sängerin bleiben.

Adele in München: „Alle Menschen sind so liebevoll“

Wenn auch nicht auf Deutsch, hatte Adele allerdings schöne Worte über die deutsche Stadt im Gepäck. Sie erklärte unter anderem, „sehr glücklich“ zu sein, in Deutschland aufzutreten. München sei „verdammt wunderschön“, sauber – und: „Alle Menschen hier sind so liebevoll zu uns.“ Auch die Liebe der Deutschen zur Musik wurde betont: „Ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland Musik liebt und wertschätzt. Man geht hier viel öfter auf Konzerte.“

Doch es gab nicht nur warme Worte, sondern auch echte Geschenke für die Fans. Eine T-Shirt-Maschine war im Einsatz, ein Fan bekam per Losverfahren eine persönliche Notiz und 50 Euro von der Sängerin – „damit du es dir gut gehen lässt.“

Wer weiß, vielleicht wird Adele während ihrer Zeit in München ja auch noch einige deutsche Worte aufschnappen. Schließlich warten noch neun weitere Shows.