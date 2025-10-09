Achim Petry privat: So lebt der Sohn des Schlagerstars Wolfgang Petry

Vom Veranstaltungskaufmann zum Schlagerstar – Achim Petry hat sich in der Musikbranche einen festen Platz gesichert. Aber wie lebt der Sohn der Schlagerlegende Wolfgang Petry privat? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen.

Achim Petry im Steckbrief

Bürgerlicher Name Achim Remling Geburtstag 24. August 1974 Geburtsort Bonn Sternzeichen Jungfrau Beruf Sänger, gelernter Veranstaltungskaufmann Familie Verheiratet mit Giovanna Cali, zwei gemeinsame Söhne,

Sohn von Wolfgang Petry

Schlagerstar Achim Petry wurde unter dem bürgerlichen Namen Achim Remling am 24. August 1974 in Bonn geboren. Als einziger Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry wählte Achim zunächst einen anderen Weg: Er machte eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Später schlüpfte er dann aber doch in die Fußstapfen seines Vaters. Sein Interesse an Musik wurde ihm in die Wiege gelegt und so wurde er in den 90er-Jahren Mitglied des Duos „2 Young“.

Zwischen Solokarriere und Schlager-Trio

Gemeinsam mit Sänger Marani veröffentlichte Achim Petry einige Singles, die erste kleinere Erfolge in den deutschen Charts erzielten. Der große Hit des Duos blieb jedoch aus. Anschließend wurde Achim Petry Mitglied der Boyband „Trademark“. Es folgten die ersten Tournees und sie traten sogar als Vorband bei der letzten großen Stadiontournee von Schlagerstar Wolfgang Petry auf.

Nach einigen musikalischen Erfolgen, Tournees und Auftritten als Vorband, folgte 2001 jedoch die Auflösung der Band – ganz verzichten müssen Fans auf die Boyband aber nicht. Die Gruppe gibt weiterhin vereinzelte Auftritte. Achim Petry wagte 2007 den Start seiner Solokarriere und veröffentlichte sein Debüt-Album mit dem Titel „So wie ich!“. Seine erste eigene Tournee trug den Namen „Der Wahnsinn geht weiter“ – angelehnt an den Super-Hit „Wahnsinn“ seines Vaters Wolfgang Petry.

Gemeinsam mit den Dschungel-Allstars erschien 2008 eine Coverversion „Dschungel Wahnsinn“, die schließlich zum Titelsong der drittel Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde. Daraufhin folgten einige weitere Alben, bis Achim Petry schließlich 2024 Teil des Schlager-Trios „Drews Cordalis Petry“ wurde. Zusammen mit Schlagerkollegen Joelina Drews und Lucas Cordalis tritt er unter anderem auch im ZDF-Fernsehgarten auf. Nach einigen gemeinsamen Singles folgte dieses Jahr schließlich ein Album des Trios – mit zehn Schlagersongs.

Auf der Website des Trios beschreiben sie ihre Musik mit folgenden Worten:

„Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry teilen sich ab sofort das Mikrofon und katapultieren die größten Hits ihrer Väter ins Hier und Jetzt!“

Das Schlager-Trio „Drews Cordalis Petry“ – gemeinsam treten die Schlager-Kinder auf. Foto: IMAGO / Bildagentur Monn

Achim Petrys Weg zurück zum Ballermann

Nach neun Jahren feierte der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry sein Comeback – er ging zurück an den Ballermann. Und damit nicht genug: In diesem Jahr trat Achim Petry außerdem zum ersten Mal im Mega Park auf. Schlagerkollege Lucas Cordalis trug unter anderem zu Achim Petrys Comeback bei. Seine Geschichten aus dem Mega Park hatten Achims Interesse geweckt. Dass viele Kollegen am Ballermann den Hit-Song seines Vaters „Wahnsinn“ cover, hat ebenfalls zu seinem Comeback beigetragen.

In einem Interview mit Schlagerpuls sagt der Sänger:

„Da habe ich gedacht, das kannst du auch selbst machen, dann lassen wir es doch in der Familie!“

Achim Petry gibt sein Reality-TV-Debüt im „Promi Big Brother“-Haus

Im Oktober 2025 können Fans den Achim Petry das erste Mal im Reality-TV bei „Promi Big Brother“ auf Sat.1 verfolgen. Vor der Dauerbeobachtung und dem Ungewissen hat der Sänger keine Angst – er sucht die Herausforderung. Über seine Teilnahme und warum er dann doch etwas angespannt ist, sagt Petry:

„Ich denke, der soziale Aspekt und der Umgang mit den anderen Bewohnern kann herausfordernd werden.“

Der Schlagersänger ist WG-unerfahren und auch im Reality-TV noch ein unbeschriebenes Blatt. Seine Kampfansage: „Schön, euch alle kennenzulernen, aber am Ende mache ich das Licht aus.“

Wie sieht es im Privatleben des Schlagersängers aus?

Abseits der Bühne führt der Sohn von Wolfgang Petry ein eher bodenständiges Familienleben. Bereits seit dem Jahr 2000 ist Achim Petry mit seiner Jugendliebe, der gebürtigen Sizilianerin Giovanna Cali, verheiratet. Die Beiden lernten sich schon früh kennen und gehen seither gemeinsam durchs Leben. Das Paar lebt gemeinsam mit den beiden Kindern – den Söhnen Giorgio und Giuliano – in Deutschland. Der genaue Wohnort von Achim Petry ist öffentlich nicht bekannt, er pflegt jedoch weiterhin eine enge Verbindung zu seiner Heimat und Familie.

Das musikalische Talent scheint in der Familie zu liegen: Auch die Petry-Söhne interessieren sich für Musik – und Achim begleitet sie bei ihren ersten musikalischen Schritten. Ob sie auch mal in die Fußstapfen ihres Vaters treten? Inzwischen ist Achim Petry 51 Jahre alt – doch der Sänger bleibt jung im Geist. Er liebt das Leben mit seiner Familie, genießt aber auch die Zeit im Tonstudio oder auf der Bühne.

Achim Petry mit seinen zwei Söhnen Giorgio und Giuliano. Foto: IMAGO / BREUEL-BILD

