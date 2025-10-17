Ehemaliger Kiss-Gitarrist Ace Frehley ist tot – „Wir sind tief erschüttert und untröstlich“

Die Musikwelt trauert um Ace Frehley. Der frühere Lead-Gitarrist der legendären Rockband Kiss ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilt, starb der Musiker in Morristown, New Jersey. „Wir sind tief erschüttert und untröstlich“, heißt es in dem Statement.

Angehörige sollen ihn in seinen letzten Momenten liebevoll begleitet haben. Nach einem Sturz in seinem Haus sei Frehley zuletzt gesundheitlich angeschlagen gewesen. Die genaue Todesursache blieb jedoch zunächst unklar.

Ace Frehley: Ein „unersetzlicher Rock-Soldat“

Kiss trauern um ihren „Spaceman“. In einer Mitteilung würdigten seine ehemaligen Bandkollegen Frehley als „wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten“ der Bandgeschichte. „Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein“, hieß es weiter.

Zu den größten Hits von Kiss zählen unter anderem die Klassiker „I Was Made for Lovin’ You“ und „Rock and Roll All Nite“. Frehley prägte die legendäre Rockband, die 1973 gegründet wurde, mit seinem wilden Make-up, silbernen Kostümen und der markanten Sternbemalung in seinem Gesicht. 2014 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Trauer um Ace Frehley auf dem Walk of Fame

Ace Frehley war mehr als vier Jahrzehnte lang eine Kultfigur der Rockmusik. 1982 verließ er Kiss, um sich auf seine Solo-Karriere zu konzentrieren. Doch 1996 kehrte er zur Band zurück, um zusammen mit seinen alten Freunden auf eine gefeierte Reunion-Tour zu gehen. Zuletzt brachte er im Jahr 2024 das Rockalbum „10.000 Volts“ heraus.



Auch auf Hollywoods Walk of Fame erweisen Fans und Weggefährten Frehley die letzte Ehre. Blumen schmücken jene Plakette, die die Kiss-Legenden bereits 1999 erhielten. „Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Verantwortlichen. Darin wird Frehleys außergewöhnliches Talent gewürdigt, das die Rockwelt nachhaltig prägte.