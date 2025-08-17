Andi will noch einmal AC/DC sehen: Es ist sein letztes großes Konzert

Es sind Szenen wie diese, die einem die Hoffnung an das Gute im Menschen zurückgeben. Aber es sind auch Menschen wie die vom Wünschewagen, die das tun. Menschen, die anderen, ohne Bedingungen zu stellen, helfen. Die Menschen, die am Ende ihres Lebens angelangt sind, noch einmal einen großen Wunsch erfüllen wollen. So wie den von ACDC-Fan Andi.

Andi ist schwerkrank. Sein großer Wunsch: Noch einmal seine Lieblingsband live sehen. Gesagt, getan, wie es im Facebook-Posting des Wünschewagens beschrieben wird: „Unsere Fahrgäste Andi und Paula (Anm. d. Red.: Namen wurden geändert) sind echte AC/DC-Urgesteine. Seit 40 Jahren folgen sie der Band – angefangen 1986 mit ihrem allerersten Konzert. Dieses Jahr ging für Andi ein ganz besonderer Wunsch in Erfüllung: Noch einmal mit dem ASB-Wünschewagen AC/DC live erleben!“

Ein letztes Mal zum AC/DC-Konzert

Eine riesige Freude für die beiden: „Schon beim Anblick des Wünschewagens war die Begeisterung riesig. Jedes Detail wurde kommentiert, die Freude war spürbar und ansteckend. Als sie das Konzertgelände mit bestem Blick auf die Bühne erreichten, komplettierten pure Musikliebe und Glück die Emotionen. Paulas Kinder, ebenfalls Fans der ersten Stunde, konnten spontan dazustoßen. Wunscherfüller Nick machte es möglich, indem er sich kurzerhand mit unserer Ansprechpartnerin vor Ort abstimmte. Diese Überraschung war das i-Tüpfelchen des Abends.“

Andi und Paula durften sich wie VIPs fühlen. Sie wurden direkt aufs Gelände gefahren, von den Wünschewagen-Ehrenamtlichen Anne, Nick und Daniel liebevoll umsorgt. „Wir können gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir sind“, so das Fazit der beiden.

Ein wunderbares Konzert für zwei tolle Menschen. Auch, wenn es wohl leider das letzte war.

Was sind eigentlich die Wünschewagen? Die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland e. V. gibt es seit 2014. Sie erfüllen deutschlandweit schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen ganz besonderen Wunsch.