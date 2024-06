„Ab ins Beet“: Hobbygärtner vernachlässigt Arbeit – wegen Urlaub auf Malle

Während sich die Zuschauer am Sonntag (23. Juni) einen entspannten Tag auf dem Sofa genehmigen, schuften unsere Garten-Stars in ihrem Eigenheim. Die Vox-Sendung „Ab ins Beet“ begeistert erneut mit spannenden und unterhaltsamen Einblicke in die Welt der Hobbygärtner.

Seit Jahren sind sie bereits fester Bestandteil im Programm – Klaus und Ralle, der seit kurzem Partnerin Conny mit ins Boot – oder eben Beet – geholt hat. Doch die Renovierungsarbeiten in ihrer Kleingartenzelle musste die letzten Tage auf Eis gelegt werden. Ihr Helfer Klaus gönnte sich nämlich erstmal Urlaub.

„Ab ins Beet“: Alles muss weg!

Hobbygärtner Ralle stellt in der Vox-Show „Ab ins Beet“ seit mehreren Jahren sein Können als Gärtner unter Beweis. Doch der Handwerker muss ein Problem beseitigen. In seinem Schrebergarten sollen Betonplatten weggeräumt werden, die sich dort auftürmen – der Vorstand sitzt dem Ruhrpottler schon eine ganze Weile im Nacken.

Vorerst braucht Partnerin Conny allerdings die Unterstützung des Rentners. Denn sie hat sich eine ganz eigene Herzensangelegenheit überlegt: Der Kleingarten soll mit Blumen aufgehübscht werden. Ralle greift seiner Liebsten natürlich unter die Arme, auch wenn es ihn in den Fingern juckt, an seinem eigenen Projekt zu basteln.

Nachdem die beiden erfolgreich die Blumen eingepflanzt haben, ist es endlich so weit – mit der Hilfe von Klaus können die Gartenprofis die Fliesen verräumen. Dass diese Arbeit in letzter Zeit liegen blieb, fällt vor allem auf Helfer Klaus zurück.

„Ab ins Beet“: Klaus ist der Mann der Stunde

Die Kleingartenverein-Führung lässt bei Rentner Ralle nicht locker – die Betonplatten im Eingangsbereich müssen weg! „Ich kann das halt nicht alleine machen“, rechtfertigt sich der Gartenprofi für die liegengebliebene Arbeit. Partnerin Conny pflichtet ihm bei: „Wir haben aus dem Grund hier nicht weiterarbeiten können, weil der Klaus auf Montage war.“

++ Vox: Premiere im Programm – Zuschauer dürfen sich freuen ++

Der sollte die Hobbygärtner nämlich tatkräftig bei der Renovierung unterstützen, muss allerdings korrigieren: „Ich muss jetzt auch zugeben, die letzte Woche war ich nicht auf Montage, sondern auf Mallorca.“

Umso engagierter kann Helfer Klaus seine beiden Freunde Conny und Ralle nach einem erholsamen Urlaub unterstützen. Ob die Hobbygärtner es rechtzeitig schaffen, ihren Kleingarten vor den bösen Blicken des Vorstands zu renovieren?

Die Folge am Sonntag (23. Juni) wurde zuvor abgedreht und stammt aus der 19. Staffel der Vox-Show. Der Sender trauerte zuletzt um Ralf „Ralle“ Ender. Der beliebte Protagonist ist im Alter von 63 Jahren am 12. Oktober 2023 unerwartet und plötzlich gestorben.