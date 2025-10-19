Innige Kussfotos! Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmer zeigt neuen Partner

Die Reality-TV-Welt läuft derzeit auf Hochtouren: Das Sat.1-Format „Promi Big Brother“ befindet sich in der spannenden Endphase. Schon bald wird feststehen, wer sich in diesem Jahr den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro sichert.

Zwei Wochen lang werden die Promis dabei rund um die Uhr von Kameras begleitet. Privatsphäre? Gibt es nicht. Einer, der weiß, was das bedeutet, ist Aaron Königs. Der Reality-Star war 2020 Teil der achten Staffel von „Promi Big Brother“ und belegte damals den neunten Platz.

Doch aktuell sorgt der 31-Jährige für ganz andere Schlagzeilen. Aaron Königs ist frisch verliebt. Auf Instagram stellt er nun seiner Community seinen neuen Partner vor.

Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmer schwebt auf Wolke 7

Es handelt sich dabei um Menno Andeweg, einen Friseur und Saloninhaber aus Den Haag (Niederlande). Gemeinsam gewährten die beiden ganz intime Einblicke in ihr plötzliches Liebesglück. Ob im Club oder vor dem Kölner Dom: Der intensive Kuss darf nicht fehlen. Sofort wird erkennbar, dass das Paar auf Wolke 7 schwebt.

Lachend und ausgelassen verbrachten sie Aarons Geburtstagswochenende gemeinsam. „Ich muss etwas gestehen: ein niederländischer Prinz kam und hat euer gelbes Lieblingsherz gestohlen. Prinz und Königs ist ein Match, sagt man“, teilt er seiner Fangemeinde mit. Und auch Menno reagiert prompt: „Ich bin glücklich mit dir, mein hübscher, gelber Hunk.“

Seine Fans überschütten ihn mit Glückwünschen

Der ehemalige „Promi Big Brother“-Teilnehmer wirkt angekommen. Das fällt ebenfalls seinen Followern auf. Eine Nutzerin kommentiert begeistert: „Wie toll ist das denn? Ganz viel Liebe für euch.“ Und auch Schauspielerin Jenny Elvers reagiert mit einem Emoji mit Herzaugen und einem gelben Herzemoji. Eine andere Dame merkt an: „Oh wie schön! Du hast Liebe mehr als verdient, du toller wunderbarer Mensch. Ich hoffe, dass man dich noch in anderen Formaten sieht.“

Es bleibt spannend, ob sich ihr Wunsch erfüllt. Wird man den früheren „Promi Big Brother“-Teilnehmer wieder in einem ähnlichen Format sehen? Fest steht: Königs wird seine Community bestimmt auf dem Laufenden halten…