Aaron Carter: Tragische Worte – sein großer Wunsch blieb ihm verwehrt

Es war ein Schock für seine Fans, als am späten Samstagabend (5. November) bekannt wurde, dass Aaron Carter tot ist. Der Popsänger und jüngere Bruder von „Backstreet Boys“-Star Nick Carter ist im Alter von 34 Jahre gestorben. Und das, während sein Bruder gerade auf Welttournee ist.

Einen Tag vorher stand Nick Carter noch mit seinen Bandmitgliedern in Dortmund auf der Bühne. Die Todesursache von Aaron Carter ist bislang noch unklar. Sicher ist allerdings, dass einer seiner großen Wünsche nun leider nicht mehr in Erfüllung gehen wird.

Aaron Carter ist tot

Als Teenie sang sich Aaron Carter in die Herzen seiner Fans. Drogenkonsum, psychische Probleme und eine zeitweise fragwürdige Haltung in Bezug auf US-Präsident Donald Trump waren der Grund dafür, dass der einstige Jung-Star immer wieder für negative Schlagzeilen sorgte.

Kürzlich schien es dann allerdings bergauf zu gehen, der auf Social-Media-Kanälen wie Instagram und Twitter mit seinen Fans in Kontakt blieb. Ein Twitter-Beitrag vom 29. Oktober zeigt, Carter hatte große Pläne für einen Neuanfang.

Aaron Carter hatte große Pläne vor seinem Tod

„Ich verkaufe mein zweites Haus. Ich bin bereit für ein neues Kapitel in meinem dritten Haus, in dem ich bleiben will, um ein schönes Leben für meine Familie zu schaffen. Dieses Jahr war super hart, aber ich habe so viel gelernt“, schrieb der Sänger zu einer Immobilienanzeige.

Für 799.000 Dollar wollte er sein, in 2006 gebautes Anwesen in Lancaster in Kalifornien (USA) verkaufen. Für seine Entscheidung bekam er von seinen Fans viel Zuspruch unter dem Beitrag. Der Wunsch von einem Neuanfang klang wohl für viele nach dem richtigen Weg, um endlich zur Ruhe kommen zu können.

Mehr Themen:

Aaron Carter war erst vor einem Jahr Vater geworden. Auf Videoaufnahmen zeigte er immer wieder private Momente mit seinem Sohn Princeton Lyrik Carter. Von der Mutter seines Sohnes trennte er sich bereits kurz nach der Geburt.