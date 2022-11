Aaron Carter: Großes Geheimnis um seine Haushälterin – jetzt kommt das ans Licht

Am 5. November verstarb Aaron Carter viel zu früh im Alter von 34 Jahren in seinem Haus in Los Angeles (USA). Seine Haushälterin fand ihn leblos in der Badewanne. Doch wer ist die Frau, die der einstige Teenie-Star so nah an sich ran ließ?

Jetzt wurde bekannt: Seine Haushälterin lebte erst seit circa zwei Wochen bei Aaron Carter und seiner Verlobten Melanie Miller (35) im Haus! Sie war vorher obdachlos. Der Bruder von „Backstreet Boys“-Sänger Nick Carter nahm sie bei sich zuhause auf, schenkte ihr ein Dach über den Kopf.

Aaron Carter: Name und Alter der Frau sind unbekannt

Dabei war es ein negatives Erlebnis, welches die beiden zusammenführte. Das berichtet das amerikanische Promi-Portal „TMZ“. Einige Wochen vor seinem Tod wurde bei Aaron Carter scheinbar eingebrochen. Der Musiker und seine Verlobte waren zu dem Zeitpunkt einige Nächte in Orange County. Dort lebte der gemeinsame Sohn Prince (elf Monate) bei Melanie Millers Mutter. Aktuell besitzt sie das Sorgerecht für das Kind. Bei Aaron Carter und seiner Verlobten flogen immer öfters die Fetzen. Beide führten eine turbulente On-off-Beziehung. Dabei kam es auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten.

Nach dem vermeintlichen Einbruch engagierten der Musiker und Melanie Miller eine Haushälterin. Sie kam zuvor in einer Kirchengemeinde unter. Das Pärchen verstand sich gut mit der Frau. Also durfte sie fortan bei den beiden kostenlos wohnen, musste dabei auf das Haus aufpassen. Sie half auch im Haushalt mit. Alter und Name der Frau sind unbekannt.

Aaron Carter: Aktueller Aufenthaltsort der Frau ist unbekannt

Und diese Haushälterin war es, die Aaron Carter am 5. November tot auffand. Sie war es, die den Notruf wählte als sie ihn in der Badewanne entdeckte. „Er ist tot! Er ist tot!“, brüllte sie ins Telefon.

Wo die Frau aktuell untergekommen ist, ist laut „TMZ“ unbekannt.