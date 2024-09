„7 vs. Wild“ lässt die Bombe platzen: Es passiert zum ersten Mal

Was einst als kleine Survival-Show begann, hat sich seit drei Jahren zu einem der größten YouTube-Phänomene entwickelt. Die Rede ist von „7 vs. Wild“, wo bald erneut Teilnehmer um das Überleben in der Wildnis kämpfen. Nach dem Ende der dritten Staffel saßen die Zuschauer bereits auf heißen Kohlen, wann es endlich wieder losgeht.

Nun hat Showmaster und Formatentwickler Fritz Meinecke das Szenario und den Spielmodus zur vierten Ausgabe enthüllt – die ersten Details versprechen eine Menge neuer Regeln!

„7 vs. Wild“: DAS sind die Teilnehmer

Dieses Mal erwartet die Teilnehmer eine ganz besondere Herausforderung. Nach Robinson-Crusoe-Style in Staffel 2 und Team-Modus in Staffel 3, ist das Szenario in Staffel 4 ein simulierter Flugzeug-Crash in Neuseeland. Mitten in der Wildnis kämpfen schon diese Teilnehmer ums Überleben:

Extremsportler und Entertainer Joey Kelly

Fitness-Influencer und Unternehmer Flying Uwe

Lifestyle und Beauty Content Creatorin sowie Schauspielerin Julia Beautx

Journalist, Survival/Outdoor-Experte und YouTuber Joe Vogel

Lifestyle, Beauty und Comedy Content Creatorin Selfie Sandra

Outdoor-Experte, YouTuber und ehemaliger Soldat Survival Deutschland und

YouTuber, Streamer und Gamer Lets Hugo

Anders als in den vorherigen Staffeln starten alle sieben Teilnehmenden gemeinsam als Gruppe in die Challenge und müssen sich schnell entscheiden: Sind sie Teamplayer oder Einzelkämpfer? Doch dies ist nicht die einzige Neuerung.

„7 vs. Wild“ verspricht Spannung pur

Denn es gibt keine festen Regeln, an die sich die Kandidaten halten müssen. Außerdem dürfen die Teilnehmer diesmal vorab keinerlei persönliches Equipment auswählen. Stattdessen erwartet sie am Flugzeugwrack eine Grundausstattung.

+++„7 vs. wild“-Kandidaten verraten ihre Gage+++

„Wir sind sehr gespannt, was dort passieren wird“, verrät Showmaster Meinecke im neusten Video auf dem „7 vs. Wild“-YouTube-Kanal. Dabei wird Neuseeland kein Zuckerschlecken für die Teilnehmer. Denn die Drehorte wurden extra so gewählt, dass die Grenzen der Überlebenskünstler besonders auf die Probe gestellt werden.

Die Kandidaten müssen bei „7 vs. Wild“ jedem Wetter trotzen und sich auf Temperaturen bis zu minus vier Grad, Regen und sogar Schneefall einstellen. Auch Meinecke erklärt: „Die Gegebenheiten sind einfach härter als in den letzten Staffeln.“ Mit der Ausstrahlung ist ab Herbst/Winter 2024 zu rechnen.