„5 gegen Jauch“ (RTL): Mitten in der Show macht Günther Jauch plötzlich DAS – „Haben Sie jetzt wirklich...?“

„5 gegen Jauch“ ist zurück bei RTL! Am Freitagabend ist es wieder so weit: Günther Jauch tritt gegen fünf Prominente an und muss sein Wissen unter Beweis stellen.

Kann der 63-Jährige gegen die Let's-Dance-Truppe, bestehend aus Evelyn Burdecki, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt, Massimo Sinato und Joachim Llambi bei „5 gegen Jauch“ (RTL) bestehen?

Moderiert wird die Show von Oliver Pocher, der nach zwei Jahren zu dem beliebten Format zurückkehrt.

„5 gegen Jauch“ (RTL): Oliver Pocher ist zurück

Günther Jauch. Foto: imago images

Zur Begrüßung trällert der frischgebackene Vierfach-Vater Howard Carpendale's Hit „Hello Again“ - natürlich im passenden Outfit. Günther Jauch freut sich über seine Rückkehr. „Er ist für die Sendung wie geschaffen. Der Mann ist hoch motiviert“, so der Moderator. Und: „Der Grad der Gemeinheiten, die hin- und hergehen, hält sich immer schön die Waage!“

Neben den Quizfragen wird es am Freitagabend ab 20.15 Uhr auch Tanzeinlagen geben und Günther Jauch und Oliver Pocher werden die Hüllen fallen lassen, wie eine Vorschau bereits verrät.

------------------

Das ist Günther Jauch:

geboren am 13. Juli 1956 als Günther Johannes Jauch in Münster

er studierte zunächst Jura

brach das Studium aber ab, um an die Deutsche Journalistenschule zu wechseln

er war Sportmoderator beim BR

im Alter von 29 Jahren wechselte er ins Fernsehen

seit 1999 ist er der Quizmaster bei „Wer wird Millionär“

------------------

Günther Jauch lässt die Hüllen fallen

Günther Jauch und Oliver Pocher Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Der Comedian zeigt dabei seine weihnachtliche Unterhose und Joachim Llambi fragt verdutzt: „Haben Sie jetzt wirklich die Hose aufgemacht, Herr Jauch?“

------------------

------------------

Das könnte vor allem Marathonläuferin Sabrina Mockenhaupt gefallen. Denn sie gibt zu: „Mein größtes Highlight heute Abend ist, Günther Jauch kennenzulernen. Er ist mein Traummann. ich hab zwar schon geheiratet, aber ich habe meinem Schatzi immer gesagt: 'Wenn es dich nicht gäbe und er wäre ein bisschen jünger, würde ich sofort zuschlagen.“

„5 gegen Jauch“ (RTL) läuft am 20. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL. (cs)