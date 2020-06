„5 gegen Jauch“: Oliver Pocher lallend im Studio – Günther Jauch schüttelt nur mir dem Kopf

Was war denn da los bei „5 gegen Jauch“ am Samstagabend? Eigentlich geht es darum, Fragen zu beantworten und Günther Jauch zu schlagen. Doch das Staffel-Finale „5 gegen Jauch“ war ein richtiges Besäufnis.

Zur Primetime um 20.15 Uhr wird „5 gegen Jauch“ bei RTL gesendet. Dabei wollen fünf Promis gegen den „Wer wird Millionär“-Moderator Günther Jauch mit Wissen punkten und bis zu 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Diesmal waren mit dabei: Sänger Pietro Lombardi, Comedian Matze Knop, Schauspieler Oliver Korittke und Janine Kunze sowie Moderator Marco Schreyl.

„5 gegen Jauch“-Show wird zum Besäufnis

Zu dieser Uhrzeit schauen viele Familien, samt Kinder, die Sendung. Doch wirklich kinderfreundlich ging es diesmal nicht zu. Nach etwa 35 Minuten Sendezeit wird eine Frage gestellt, die in ein Trinkgelage gipfelt. „5 gegen Jauch“-Moderator Oliver Pocher fragt: „Was ist in den USA als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen?“

Bei „5 gegen Jauch“ schlüpft Oliver Pocher in die Rolle von Britney Spears. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die Antwortmöglichkeiten: Igelcool, Marderderb, Rattenkrass und Bibergeil. Knop hat schon eine Vermutung, er tippt auf Bibergeil: „Das wäre dann so ein Aphrodisiakum. Der Biber ist geil, das ist er dann ja nur, wenn er so döööh, spanische Fliege.“ Häh??

Die „5 gegen Jauch“-Kandidaten vermuten, dass man Bibergeil in Chipsform isst, dann ins Schlafzimmer geht und später weiterfuttert.

Sie entscheiden sich für das Bibergeil und es ist richtig. Dann folgt die Erklärung: Biber produzieren den Aroma-Stoff in Drüsen nahe am After. Seit kurzem ist es in den USA als Aroma zugelassen. „5 gegen Jauch“ –Moderator Pocher erklärt: „Es ist ein Moschus ähnliches Sekret mit dem Biber ihr Fell pflegen und ihr Revier markieren.“

Bei „5 gegen Jauch“ spielen Flüssigkeiten eine große Rolle. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

In Schweden gibt es einen Schnaps, dem das Aroma hinzugefügt wurde. Und den hat Pocher natürlich mitgebracht. Schon vor dem Probieren lallt Oli. Hat er hinter der Bühne schon heimlich einen gekippt?

Und natürlich gießt Oliver Pocher für jeden ein Pinchen ein. „Ich bin in der richtigen Sendung, Leute. Das ist großartig. Erstmal einen Schnaps“, freut sich Kunze. Pocher, Kunze, Knop und auch Günther Jauch kippen einen. Korritke, Lombardi und Schreyl verzichten.

„5 gegen Jauch“: Pocher kippt einen nach dem anderen

Dann geht es so richtig los. Der „5 gegen Jauch“-Moderator liest vor, dass nicht mehr als die empfohlene Verzehrmenge eingenommen werden soll. Wie ein Kind, das nicht hören will, kippt er sich kurzerhand die Tropfen in den Mund, bis er nicht mehr kann. „Oh, das schmeckt jetzt wie Biber-Ar***loch.“ Dann kippt er noch einen Kurzen hinterher.

Bei dem „5 gegen Jauch“-Besäufnis macht Günther Jauch kurz mit, dann wechselt er zum Wasser. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Für später stellt er sich noch ein weiteres Pinchen ans Pult. Pocher brüllt lallend: „Leute, ich habe Corona überlebt. Ich genieße jetzt mein Leben da draußen.“

Die Zuschauer sind sich nicht sicher: Ist „5 gegen Jauch“ eine Quizshow oder eine Sauf-Show? Bei Twitter schreiben sie:

„Hoffentlich ist das wenigstens Corona-Bier.“

„Alle schon dicht.“

„Ich glaub, der Pocher hat dezent einen im Tee.“

Ein Nutzer fragt: „Besäuft sich gerade der Pocher in der Sendung ‚5 gegen Jauch‘?“ Darauf reagiert sogar der Comedian: „Tanzen, saufen, quizzen... MEIN RTL!“

Die Show „5 gegen Jauch“ ist nur noch eine Mischung aus Gelächter und einem lallendem Pocher, der nicht mal mehr weiß, ob er das erspielte Geld schon verteilt hat. Günther Jauch kann nur noch mit dem Kopf schütteln.

+++ Fernsehgarten: ZDF macht Ankündigung – Zuschauerin kocht vor Wut „Finde es echt unmöglich…“ +++

„5 gegen Jauch“-Moderator: „KURZ-Arbeitergeld habe ich ausgezahlt bekommen“

Pocher: „Ich komme mir gerade vor wie auf dem Sozialamt.“ Dann zieht Jauch mit: „Corona-Hilfe der Bundesregierung – frisch beantragt, schon ist es da“. Pocher macht einen Vergleich und lacht: „KURZ-Arbeitergeld habe ich ausgezahlt bekommen.“

Langsam muss die Show weitergehen. Doch Janine Kunze braucht dafür einen Stimmungsaufheller: „Oli, guck mal, dass du die Flasche nicht wegtust.“

Endlich geht es weiter. Die nächste Spiel-Runde heißt „Gib mir Fünf“ und schon schenkt „5 gegen Jauch“ –Moderator Pocher wieder fünf Pinchen ein. „Wenn ihr das falsch macht, für jede falsche Antwort, trink ich einen. Und Jauch mache ich hier auch noch rotzebesoffen am Tisch.“ Das kommentiert Günther Jauch einfach mal nicht und gießt sich ein Glas Wasser ein.

Achja, nur so nebenbei: Günther Jauch hat gewonnen und 34.000 Euro erspielt. (ldi)