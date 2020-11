München: Prosieben-Moderatorin geht zur Isar – dann wird es völlig skurril

An Münchens größten Fluss, der Isar kam es am Wochenende zu skurrilen Szenen. (Symbolbild)

Das Wetter ist toll, die Sonne scheint... was macht man dann, wenn man in München seinen Lebensmittelpunkt weiß? Richtig, einen schönen Herbstspaziergang an der Isar. Das dachte sich wohl auch das Promi-Paar Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale.

Zusammen mit einem befreundeten Pärchen zog es die Moderatoren an Münchens größten und vermutlich auch schönsten Fluss.

München: Baumstamm-Drama am Isar-Ufer

Und klar, wenn man schon mal bei bestem Licht und bestem Wetter an der Isar entlang flaniert, dann kann man auch das ein oder andere hübsche Foto für die Follower Zuhause machen. Skurrile Situation inklusive.

Denn wie es das Leben so will, hat die Natur nicht immer alles gleich instagramtauglich dahindrappiert. Da mussten die Herren der Schöpfung doch glatt ihre Muskeln spielen lassen. Doch was war passiert?

München: Wie bekommt man das schwere Ungetüm nun in die Sonne?

Wayne und seine Frau Annemarie Carpendale. Foto: imago images / APress

Direkt am Isar-Ufer hatten Annemarie Carpendale und ihre Freundin einen Baumstamm entdeckt. Wunderbar zum Sitzen, zum auf die Isar blicken und natürlich auch zum Posen. Nachteil: Das gute Stück lag nicht im warmen Sonnenschein, sondern im fiesen Schatten.

--------------------------------------------------------

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

--------------------------------------------------------

Doch nicht verzagen, Wayne Carpendale fragen. Der machte sich nämlich direkt samt Kompagnon auf und wollte das Ding in die Sonne schleppen. Blöd nur, irgendwie war der Stamm dann doch etwas schwer.

München: Die Antwort – gar nicht!

Auf Instagram witzelt der Moderator und Schauspieler: „Unsere Frauen wollten auf diesem Baumstamm sitzen. Aber halt in der Sonne. Also meine Seite hat sich bewegt.“

Tja, viel geholfen hat das jedoch nicht. Anscheinend aber kein so großes Drama. So hockte sich Wayne einfach hin und Annemarie nahm auf seinem Schoß Platz. Muss Liebe schön sein. Die süßen Fotos findest du übrigens hier.