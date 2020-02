Belgien: In Gent schossen Polizisten auf eine Person, die mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen hatte. (Archivbild)

Messerangriff in Belgien: Polizei schießt auf Täter

In der Stadt Gent in Belgien hat eine Person mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Die Polizei soll auf die Person geschossen und sie an der Hand verletzt haben, wie lokale Medien berichten.

Die Lage vor Ort ist aktuell offenbar noch unklar. So berichtet die belgische Zeitung „HLN“ von einer Frau, die mit einem Messer mehrere Menschen auf der Straße Bevrijdingslaan attackiert haben soll. im „Nieuwsblad“ hingegen ist die Rede von einem männlichen Angreifer.

#Belgique La Bevrijdingslaan à #Gand est actuellement bouclée après que la police a ouvert le feu sur une femme, selon des passants. Elle aurait auparavant attaqué deux autres avec un couteau.#Belgium #Stabbing #Gent https://t.co/A9QFA5OJGJ pic.twitter.com/dpbcMPWs7y — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) February 2, 2020

Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen, heißt es. Doch hätten sie noch keine Details bekannt gegeben. Eine Straße sei gesperrt, die Sicherheitskräfte mit großem Aufgebot vor Ort, hieß es weiter.

Belgien: Messerangriff in Gent

Der Vorfall weckte unweigerlich Assoziationen: Nur wenige Stunden zuvor hatte sich am Sonntag ein ähnlicher Fall in London ereignet.

+++ Terroranschlag in London: Mann sticht mehrere Menschen nieder - Angreifer erschossen +++

In London hatte ein Mann mindestens zwei Menschen mit einem Messer verletzt und war dann von Polizisten erschossen worden. Die britischen Polizei sprach von einem Terrorangriff.

Attaque au couteau à Gand, l'avenue est fermée à la circulation https://t.co/TIMEb9EOh4 — RTBF info (@RTBFinfo) February 2, 2020

+++ Explosion in Lyon: Verdächtiger (24) legt Geständnis ab +++

Ob es einen Zusammenhang gibt, ist zurzeit noch völlig unklar. (pen)

Mehr in Kürze