Lufthansa: Sicherste Airlines der Welt – SO krass ist Lufthansa abgestürzt

DA ist die Lufthansa mal richtig abgestürzt...

Lufthansa ist im jährlichen Ranking der sichersten Airlines der Welt nur noch im grauen Mittelfeld. Die deutsche Vorzeige-Fluggesellschaft ist von Platz 21 auf Rang 56 abgestürzt – eine Verschlechterung um 35 Plätze!

Grund war ein Missgeschick des Bodenpersonals am 30. Juli 2019 in Frankfurt a.M., das eine mobile Fluggasttreppe ins Heck eines bereits mit Passagieren an Bord wartenden Flugzeugs steuerte – der Jet wurde stark beschädigt, landet daher als Totalschaden in der Bilanz.

Auf Platz 1 ist übrigens Emirats (Vereinigte Arabische Emirate) mit einem Risikoindex von 95,48 Prozent gelandet. Vorjahressieger Finnair (Finnland) ist „nur“ Vierter. Das Ranking erstellt das Hamburger Flugsicherheitsbüro JACDEC in Kooperation mit dem Luftfahrtmagazin „Aero International“. (mg)