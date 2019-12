Lena Meyer-Landrut streckt ihren Po in die Kamera.

Lena Meyer-Landrut streckt Po in die Kamera – und die Fans rasten aus

Dass Lena Meyer-Landrut gerne provoziert, ist nicht neu, Sie tut es oft und gerne. Zuerst postete die Sängerin in den vergangenen Wochen ein obszönes Bild bei Instagram, auf dem sie sich gezielt in den Schritt fasst. Dann wurde es vulgär: Die 28-Jährige streckte den Mittelfinger in die Kamera. Und dieses Mal ist es ihr Po, der im Fokus steht.

Bei Instagram teilte die Sängerin drei Bilder, auf allen dreien ist Lena Meyer-Landrut zu sehen. Sie trägt eine schwarze Hose, ein silberfarbenes Paillettentop. Sie scheint auf einer Party zu sein. Auf Bild eins trinkt sie Wein, auf dem zweiten läuft sie einen Gang entlang, blickt verführerisch über die Schulter, das dritte Foto zeigt lediglich ihre Kehrseite.

Lena Meyer-Landrut erklärt: „Dankbar bin ich“

Unter den Post schreibt sie: „Dankbar bin ich. Das Privileg der Freiheit zu haben. Demut fühle ich. Mich von meiner eigenen Wichtigkeit zu befreien. Glücklich bin ich zu denken und zu tun, wonach mir der Sinn steht. Paar analogis von vor Wochen.“

Die Fans von Lena Meyer-Landrut rasten aus - sie sind begeistert. Sowohl von den Worten der ESC-Gewinnerin als auch von den Fotos selbst. „Mega heiß“, schreibt ein Follower. Vor allem der dritte Schnappschuss, sorgt für positive Kommentare. „Was für ein schöner Ausblick, Lena“, kommentiert ein anderer User.

Eine Auswahl weiterer Kommentare zum Bild von Lena Meyer-Landrut:

Süßer Hintern

Sehr schöner Pops

Bild drei ist besonders hübsch anzuschauen

Bombe, das zweite ist mega! Das dritte auch

Spitze Hintern

Hübscher Popo

Ein wunderschöner Pfirsich, den man selten so sieht...

Lens Meyer-Landrut beim Twerken fotografiert?

Was Lena Meyer-Landrut ihren Fans mit dem Foto ihres Hinterteils sagen wollte, bleibt ein wenig unklar. Vielleicht wurde sie auch mitten beim Twerken geblitzt. Fest steht: Sie schien sichtlich Spaß auf der Party zu haben. Und das ist doch die Hauptsache.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne sexy bei Instagram. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Lena Meyer-Landrut in freizügigem Outfit

Vor Kurzem sorgte Lena Meyer-Landrut für Aufregung. Im Tieranatomischen Theater der Humboldt-Universität zu Berlin nahm die Hannoveranerin eine Acoustic-Version ihres Hits „Thank You“ auf - in einem freizügigen Outfit.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Bekannt wurde die 28-Jährige durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „Unser Song für Oslo“ im Jahr 2009

Beim anschließenden Eurovision Song Contest 2010 gewann Lena mit dem Song 'Satellite'

Sie siegte mit herausragenden 246 Punkten vor der Türkei und Rumänien

2011 trat Lena Meyer-Landrut erneut an und holte in Düsseldorf den zehnten Rang

Ihr aktuelles Album „Only Love, L“ erschien im April 2019

Im kommenden Jahr geht Lena wieder auf Tour

Die Fans achteten dabei nur auf ein Detail. Hier geht's zur Geschichte (cs)