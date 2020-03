Kreuzfahrt: Mein Schiff von TUI kündigt drastische Konsequenzen wegen Coronavirus an!

In Zeiten des Coronavirus wird das Reisen riskanter und schwieriger. Besonders, wer eine Kreuzfahrt gebucht hat, macht sich vermutlich bereits Sorgen. Erst kürzlich durfte die Aida Perla im Hafen einer Karibikinsel nicht anlegen, da bei zwei Passagieren Corona-Verdacht bestand. Und vor Japan wurde das Schiff Diamond Princess zwei Wochen lang zum Quarantäne-Gebiet – 700 Passagiere infizierten sich, sechs starben am Virus.

Niemand möchte leichtfertig seine Gesundheit aufs Spiel setzen, aber auf eine lange geplante Kreuzfahrt möchte auch niemand verzichten. TUI Cruises, die die Mein Schiff-Flotte betreiben, treffen deshalb jetzt besondere Sicherheitsvorkehrungen, um möglichst keinen Ärger mit dem Coronavirus zu bekommen.

Kreuzfahrt: Viele Reisende sind besorgt wegen des Coronavirus

An Bord der Schiffe dürfen ab der kommenden Saison nur noch Passagiere, die einen Monat vor Reisebeginn nicht in China, Italien, Japan, Singapur, Südkorea oder dem Iran waren. Selbst das Umsteigen an einem Flughafen in einem dieser Länder führt zum Ausschluss von der Schiffsreise. Auch, wer Kontakt zu Personen hatte, die sich kürzlich dort aufhielten, darf nicht mitfahren. Und wer gar unter Quarantäne stand oder wegen Corona-Verdachts vom Dienst freigestellt war, sowieso.

„Wir sind weiterhin im täglichen Kontakt mit Hafen- und Gesundheitsbehörden“, berichtet TUI Cruises. „Aktuell verschärfen immer mehr Häfen weltweit ihre Einreisebestimmungen. Dies erfolgt teilweise sehr kurzfristig und willkürlich und führt vereinzelt dazu, dass Kreuzfahrtschiffe nicht mehr anlegen dürfen.“

Diese Anordnungen könne man nicht beeinflussen, Reisende müssen sich also auf spontane Planänderungen einstellen. „Sollte es kurzfristige Fahrplanänderungen geben, werden wir unsere Gäste und Vertriebspartner darüber so schnell wie möglich informieren“, verspricht der Reiseveranstalter jedoch.

Mein Schiff plant strengere Hygiene-Maßnahmen

Zudem soll dafür gesorgt werden, dass sich die Reisenden nicht untereinander anstecken. Dazu gibt es an Bord neue, strenge Hygienemaßnahmen. „Neben verstärkten Reinigungsmaßnahmen werden Gäste und Besatzung gebeten, sich die Hände regelmäßig zu waschen sowie die bereit gestellten Händedesinfektionsständer zu nutzen“, so TUI. „Als weitere Vorsichtsmaßnahme bitten wir ab sofort alle Gäste bis auf weiteres, beim Check-In im Hafenterminal einen Fragebogen zum aktuellen Gesundheitszustand und Reiseverhalten der letzten vier Wochen auszufüllen.“

Atemschutzmasken soll es an Bord ebenfalls geben, die Passagiere können die Besatzung bei Bedarf danach fragen. Und wer sich krank fühlt, soll sich möglichst sofort an den Bordarzt wenden. So wird der Urlaub hoffentlich trotz Virusangst zu einem schönen Erlebnis.