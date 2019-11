Katjes: Süßwarenhersteller veröffentlicht Werbevideo – und sorgt für eine Wutwelle

Katjes ist vor allem für seine Fruchtgummiprodukte bekannt – und seit einiger Zeit sehr beliebt bei Vegetariern. Denn nach und nach werden immer mehr Klassiker der Firma ohne Gelatine hergestellt.

Im Mai brachte Katjes dann zum ersten Mal eine Schokolade auf den Markt: Chocjes. „Cool ohne Kuh“ ist das Motto der veganen Schokolade. Statt Kuhmilch verwendet Katjes nämlich Hafermilch.

Katjes: Werbespot für vegane Schokolade sorgt für gemischte Reaktionen

Am Montag veröffentlichte der Süßigkeitenkonzern einen Werbespot für die vegane Schoki – und alle flippten total aus. In dem sehr düsteren Clip schreiten Hunderte Kühe Reihe in Reihe in schokoladenförmige Fabrikhallen, wo ihnen Milch abgepumpt wird.

„Jedes Leben ist wertvoll“, erzählt eine Frauenstimme. „Und Kühe sind keine Milchmaschinen. Auch nicht für Schokolade.“ Dass die Reaktionen bei so einem Werbespot gemischt sein werden, war eigentlich abzusehen. Und doch sind nicht wenige Kommentare auf Facebook positiv.

Wut bei den Landwirten

Die Leute freuen sich einerseits darüber, dass Katjes jetzt auch etwas für Veganer im Angebot hat und andererseits, dass die Milchindustrie negativ ins Rampenlicht gerückt wird.

Bei den Landwirten hat das allerdings für Aufregung und Empörung gesorgt. Der Bayerische Bauernverband hat darauf eine Beschwerde beim Deutschen Werberat eingereicht. Er schreibt: „In dem Fernsehspot werden Kühe als 'Milchmaschinen' bezeichnet und Tierhaltern die Ausbeutung ihrer Kühe unterstellt. Das ist diskriminierend und ungerechtfertigt.“

Missstände sind zum Teil nicht von der Hand zu weisen

Auch Josef Peters, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Kleve, fühlt sich angegriffen. Wie bei „RP Online“ zu lesen ist, verfasste er einen Brief an das Unternehmen, in dem es hieß: „Die Äußerungen sind nicht haltbar und verunglimpfen den gesamten Berufsstand der Milchviehhalter.“

Doch es gibt auch Zuspruch für den Spot. Biobauer Friedrich Ostendorff, Sprecher für Agrarpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, sagt zu den Darstellungen: „Ich persönlich fühle mich als Milchviehhalter davon nicht angesprochen. Dennoch sind die Missstände, die in dem Spot thematisiert werden, in Teilen nicht von der Hand zu weisen.“

Katjes hat sich mittlerweile gegen die Kritik am Werbespot gewehrt. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte gegenüber der „Rheinischen Post“: „Man sieht tagtäglich in der Werbung die Verkitschung der Milchindustrie. Da muss es auch einmal möglich sein, die andere Seite darzustellen. Milchbauern, die einen guten Job machen, brauchen sich nicht angesprochen fühlen.“

Deutscher Werberat nimmt Kritik am Werbespot zurück

In der Zwischenzeit ruderte der Deutsche Werberat mit seiner Kritik zurück. „Die Werbemaßnahme visualisiert Massentierhaltung zwar einseitig und überspitzt in düsteren Farben“, teilte das Unternehmen mit.

„Jedoch handelt es sich hierbei um für Werbung typische Stilelemente, deren Einsatz grundsätzlich von der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt ist.“ Das sei in Ordnung, solange nicht die Rechte Anderer etwa durch pauschale Herabwürdigungen verletzt würden.

Hochleistungszüchtungen mit bis zu 35 Litern Milch pro Tag

Durch den enormen Verbrauch von Milch werden die Tiere fast nur noch zur Hochleistung gezüchtet – zum Nachteil der Tiere. „Die Tiere geben zum Teil über 35 Liter Milch pro Tag und sind nach zwei bis drei Jahren in der Produktion ausgelaugt und reif für den Schlachter“, so Ostendorff bei „RP Online.“

Laut ProVeg Deutschland, einer Organisation für Vegetarismus und Veganismus braucht ein Kalb jedoch gerade einmal etwa acht Liter Milch am Tag, um satt zu werden. Und Kühe geben Milch eigentlich nur aus demselben Grund, wie Menschen: um ihren Nachwuchs zu ernähren. (db/vh)