Kate Middleton und Prinz William: Experte sicher – „Die beiden werden ...“

London. Bei den Royals brodelt die Gerüchteküche wieder: Bereits seit einigen Wochen wird wild spekuliert, ob da nicht bald ein neues Royal-Baby auf dem Weg ist. Und jetzt sind sich auch die Buchmacher aus Großbritannien sicher: Kate Middleton und Prinz William werden im nächsten Jahr bekanntgeben, dass Herzogin Kate schwanger ist.

Und nicht nur das: Die Buchmacher vermuten sogar, dass Kate Middleton schwanger sein soll und bereits 2020 ihr viertes Kind bekommen wird.

Ist Kate Middleton wieder schwanger?

Damit soll sie laut dem englischen Express nicht alleine sein. Auch ihrer Schwägerin Meghan Markle wird nachgesagt, dass sie und ihr Ehemann Prinz Harry im Jahr 2020 ein zweites Kind bekommen wollen.

------------------------------------

-------------------------------------

Da Meghan Markle bereits 38 Jahre alt ist, darf sich das Paar alleine aus biologischer Sicht sowieso nicht allzuviel Zeit lassen. Die Chancen stehen also gut, dass Baby Archie ein Geschwisterchen bekommen wird. Mehr dazu kannst du hier nachlesen>>>

Das ist die britische Thronfolge Das ist die britische Thronfolge

Gerüchte um Kate Middleton: Ist sie schwanger?

Zuletzt hatte es Gerüchte um Kate Middleton und eine mögliche Schwangerschaft gegeben, weil sie nicht zu einem Termin mit ihrem Mann Prinz William in den Oman gereist war. Fans hatten dies als Bestätigung einer Schwangerschaft gesehen, da der Oman im Malariagebiet liegt und die Krankheit für Schwangere gefährlich sein kann.

--------------------

Das ist Kate Middleton:

geboren am 9. Januar 1982 in Reading, England

sie hat zwei jüngere Geschwister: Pippa und James

2001 lernte sie Prinz William kennen

am 29. April 2011 heirateten die beiden in Westminster Abbey in London

seit der Hochzeit trägt sie den Titel Herzogin von Cambridge

sie haben drei gemeinsame Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

--------------------

Wird Kate Middleton etwa im Jahr 2020 ihr bereits viertes Kind bekommen? Foto: imago images / PA Images

Schwangerschaftsgerüchte um Kate Middleton und Meghan Markle

Doch die Herzogin empfing stattdessen zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump im Rahmen des Nato-Gipfels.

Sicher ist nur: Sollte eine der Herzoginnen schwanger sein, wird es der Buckingham Palast zeitnah verkünden.

Auch wegen einer anderen Sache war Kate Middleton in der vergangenen Woche in den Schlagzeilen. Sie nahm an einem Empfang der Queen in London teil und trug dabei etwas ganz Besonderes. Denn was sie auf dem Kopf hatte, gehörte früher einer anderen Frau. Hier liest du die ganze Geschichte. (fb)