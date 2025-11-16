Wochenhoroskop macht Sternzeichen Ansage! Versinken sie im Gefühlschaos?

Das sind die Dinge, die man nur ungern im eigenen Horoskop lesen möchte. Herausforderungen für Körper, Seele und Geist? Weg damit – wer in die Sterne blickt, will vom Kosmos doch viel lieber eine Bilderbuch-Zukunft vorausgesagt bekommen.

Doch so einfach ist das Leben eben nicht. Das bekommen auch drei Sternzeichen in der Woche vom 17. bis 23. November zu spüren. Ihr Wochenhoroskop sagt ihnen einige Hürden voraus, die es zu überwinden gilt. Aber die gute Nachricht: Man ist diesen Herausforderungen keinesfalls hilflos ausgeliefert.

Wochenhoroskop sagt emotionale Herausforderungen voraus

Hier erfährst du, welche Sternzeichen in der Woche vom 17. bis zum 23. November besonders gefordert sind:

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Das Zusammenspiel von Sonne und Uranus wirkt sich am 21. November auf die mentale Balance und die Urteilsfähigkeit des Wassermanns aus. In dieser Zeit fällt es dem Sternzeichen schwer, emotionale Gespräche zu führen. Und ausgerechnet am sonst so entspannten Sonntag, dem 23. November, könnten sich Wassermann-Geborene durch eine plötzliche Energieveränderung massiv überfordert fühlen.

Also: Bevor du aufgrund von mentaler Überforderung unüberlegte impulsive Entscheidungen triffst, ziehe dich lieber etwas zurück. Plane bewusste Ruhepausen in deinen Alltag ein – oder nutze kreative Arbeit oder Teamsport, um einen inneren Ausgleich zu dem Stress um dich herum zu finden.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Nicht nur die Kombination aus Sonne und Uranus macht dem Steinbock zu schaffen – er wird zusätzlich noch von Mond und Saturn beeinflusst. Emotionale Spannungen und Herausforderungen prägen die Woche. Am 21. November fällt es plötzlich schwerer, sich zu konzentrieren. Ambitionierte Pläne laufen nicht so geschmeidig wie zunächst gedacht.

Auch hier gilt, ähnlich wie beim Wassermann: Ruhe bewahren! Gehe stressigen Situationen so gut es geht aus dem Weg, fokussiere dich auf feste Routinen im Alltag wie beispielsweise im Job. Wichtig ist, dass du dir Pausen für mentale Entspannung auch nimmst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie gerade.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Der Stier könnte am 19. November aufgrund einer Merkur-Neptun-Konstellation dazu neigen, im Job mit kreativen oder unausgereiften Ideen zu schnell zu viel zu wollen – was selten von Erfolg gekrönt ist. Vor allem, weil der Neumond am 20. November im Skorpion steht – und dem Stier damit einiges an innerer Unruhe bereitet.

Emotionale Balance ist für den Stier daher wichtiger denn je. Sonst könnten ihn die Herausforderungen der Woche schnell überfordern. Ein paar strukturierte und disziplinierte Abläufe könnten dabei helfen, anstatt sich auf impulsive Reaktionen zu verlassen.