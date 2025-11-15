Wochenhoroskop prophezeit Glückswelle! Ihnen gelingt jetzt einfach alles

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Novemberende! Während bei den einen schon die Vorfreude auf Weihnachten steigt, die durch die zahlreichen Weihnachtsmarkteröffnungen bereits angeheizt wird, wollen andere nochmal zum Jahresende alles im Job und in der Liebe geben.

Doch bekommen sie dabei Rückenwind durch die Sterne und Planeten? Das verrät jetzt das aktuelle Wochenhoroskop vom 17. bis 23. November. Und das birgt tatsächlich glückliche Aussichten. Gleich drei Sternzeichen haben mit Blick auf ihr aktuelles Wochenhoroskop allen Grund zum Jubeln.

Wochenhoroskop bringt Glück für Schützen

Zu den Begünstigten dieser Woche zählt zunächst das Sternzeichen Schütze. Dank der Kombination aus Sonne und Jupiter wird dem Feuerzeichen viel Energie am 17. November zuteil, die es sowohl für seine körperliche Fitness als auch im Job bestens nutzen kann. Auch der Neumond am 20. November bringt Schütze-Geborenen weitere Klarheit und neue Chancen – auch in Liebe.

Das Sternzeichen sollte diese Woche nicht ungenutzt lassen, sondern stattdessen mutig neue Projekte angehen, denn seine Energie und Entschlossenheit sind bis zum 23. November auf dem Höhepunkt! Schützen sollten laut Wochenhoroskop allerdings gut darauf Acht geben, sich nicht zu überschätzen und ihre Ziele realistisch zu setzen.

Löwen auf dem Vormarsch

Für das Sternzeichen Löwe birgt dagegen die Sonne-Saturn-Konstellation neue Chancen, ihre Karriereaussichten zu stärken. Der 23. November wird zum Glückstag für das Feuerzeichen. Laut Wochenhoroskop öffnet sich hier sogar noch eine neue Tür für Löwen und fördert nicht nur positive Entwicklungen, sondern bringt ihnen auch mehr Selbstvertrauen.

Löwe-Geborene sollten sich in dieser Novemberwoche auf keinen Fall ablenken lassen, sondern sollten sich vor allem auf ihre beruflichen Projekte fokussieren. Selbst ein Aufstieg im Job wird jetzt möglich, wenn das Sternzeichen sein Organisationstalent richtig nutzt.

Sternzeichen Krebs erhält Klarheit

Zuguterletzt kann auch der Krebs mit Blick aufs Wochenhoroskop beruhigt sein. Direkt zum Wochenstart steht für das Wasserzeichen am 17. November ein Gespräch bevor, dass ihm dank des Einflusses von Merkur und Pluto berufliche Klarheit verschafft.

Weiteren Auftrieb erhalten Krebse durch die Kombination aus Merkur und Neptun am 20. November, die das Sternzeichen für neue Ideen nutzen sollte. Der Neumond im Skorpion am 20. November kann dabei unterstützend wirken und die Leidenschaft und Kreativität der Krebse verstärken. Ob für kreative Projekte, den Job oder um Missverständnisse endgültig aus der Welt zu räumen: Krebse profitieren jetzt von ihrem Einfühlungsvermögen, dass sie sinnvoll einsetzen sollten.