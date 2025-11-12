Stress pur wegen Mond und Saturn! Diese Sternzeichen müssen unbedingt die Pausetaste drücken

Eigentlich könnte langsam die besinnliche Zeit beginnen. Entspannung auf dem Sofa mit Tee und Kerzenschein, während es draußen dunkel ist und der Nebel aufzieht. Doch für einige Sternzeichen sind diese Tage besonders stressig.

Wir verraten dir, was das Horoskop verrät und wer auf sich achten muss!

Diese Sternzeichen müssen jetzt besonders auf sich achten

Menschen mit dem Sternzeichen Waage sollten durch die besondere Mond-Saturn-Konstellation vorsichtig sein. Sie sollten auf Erholung achten, Ruhepausen aktiv in ihren Alltag einbauen. Besonders der Mond kann dazu führen, dass sie emotionale Unruhe spüren.

+++ Gut zu wissen: Sternzeichen Waage: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge +++

Alle Steinböcke werden ebenfalls durch den Saturn herausgefordert. Besonders Ruhe und Disziplin sind jetzt notwendig. Steinböcke sollten sich strikt daran halten, sich ausreichend zu bewegen (z.B. Ausdauertraining), aber auch für mentale Entspannung zu sorgen, etwa durch Meditation. Struktur wird dabei helfen, diese Zeit gut zu meistern.

Auch Zwillinge müssen aufpassen!

Für die Zwillinge bietet dagegen die Mond-Uranus-Verbindung eine gute Gelegenheit zur körperlichen und mentalen Heilung. Dafür sollten sie aber aufmerksam auf die Zeichen ihres Körpers hören und Risiken meiden. Zentral sind jetzt eine optimistische Haltung und Bewegung!

Mehr Nachrichten für dich:

Bleibt allen Sternzeichen zu wünschen, dass sie gut, gesund und achtsam durch den Spätherbst kommen!