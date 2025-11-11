Jecken steht Liebesabenteuer bevor! Venus und Mond heizen drei Sternzeichen ordentlich ein

Der Sessionsbeginn ist da! Karneval ist zurück und sorgt nicht nur im Rheinland für Ekstase. Für viele steht neben Kostümierung und Partys auch die Liebe im Zentrum der Feierei. Die Horoskope sagen klar: Für drei Sternzeichen stehen Venus und Mond hier genau richtig.

Bist du von Sternzeichen Stier, Skorpion oder Löwe, bereite dich an Karneval auf ein Liebesabenteuer vor. Die Sterne stehen für dich genau richtig.

Drei Sternzeichen blüht Karnevals-Romanze

Stier: Die Mond-Venus-Konstellation führt bei Stieren aus der ersten Dekade (21.04.–30.04.) zu leichtfertigen Entscheidungen in der Liebe und Beziehung. Single-Stiere haben jedoch gute Chancen auf ein kurzes, romantisches Vergnügen; vergebenen Stieren wird geraten, ihre Emotionen bewusst zu kommunizieren. Vermeide impulsive Entscheidungen in der Beziehung und denke über die langfristigen Auswirkungen nach. Singles können offener auf neue Begegnungen zugehen, aber sollten die Gefühle anderer respektieren.

Skorpion: Der Mond und die Venus geben Skorpionen aus der zweiten Dekade (02.11.–11.11.) die Aufforderung, innere Werte statt Leidenschaft zu priorisieren. Skorpione sollten ehrlich mit ihren Gefühlen umgehen und emotionale Bindungen stärken. Priorisiere ehrliche, tiefgründige Gespräche mit deinem Partner, um die Bindung zu stärken. Für Singles ist dies ein idealer Zeitpunkt, um die Werte der anderen besser zu verstehen.

Löwe: Die Mond-Mars-Einfluss verleiht Löwen Harmonie und Stabilität in der Beziehung. Löwe-Singles haben gute Chancen, über ihre charismatische Art neue Bekanntschaften zu knüpfen. Nutze deine natürliche Harmonie in Beziehungen und konzentriere dich auf die Bedürfnisse des Partners. Singles können ihre soziale Energie und Charme für neue Begegnungen nutzen.

Bereit, der Liebe an Karneval eine Chance zu geben? Als eins dieser Sternzeichen stehen einem Abenteuer an närrischen Tagen nichts im Weg.